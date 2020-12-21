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Uyanış Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah karakterini Buğra Gülsoy canlandırıyor

Pazartesi günü sitemizde yer verdiğimiz Uyanış Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah karakterini Buğra Gülsoy canlandırıyor haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Aralık 21 2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

21 Aralık 2020 Pazartesi 19:31
Uyanış Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah karakterini Buğra Gülsoy canlandırıyor
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Uyanış Selçuklu dizisinde Melikşah karakterini canlandıran kişinin kim olduğu merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Uyanış Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah karakterine Buğra Gülsoy hayat vermektedir.

Buğra Gülsoy Kimdir?

1982 yılında Ankara’da dünyaya gelen Buğra Gülsoy ekranların tanınan bir yüzüdür. Çok fazla yapımda rol alan Gülsoy ilk olarak Hepimiz Birimiz İçin dizisinde rol almıştır. Deneyimli oyuncu ayrıca Unutulmaz, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Eski Hikaye, Bana Artık Hicran De, Aşk Yeniden, 8. Gün, Kızım ve Azize yapımlarında rol almıştır. Özellikle Kızım dizisinde aldığı Demir rolü ile hafızalara kazınmıştır.



Son Güncelleme: 21.12.2020 19:31
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Anahtar Kelimeler:
UyanışselçukluMelikşah
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