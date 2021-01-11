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Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah kimdir? Buğra Gülsoy’un yer aldığı diziler

Basın bülteninde göze çarpan Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah kimdir? Buğra Gülsoy’un yer aldığı diziler ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 11 Ocak 2021 Pazartesi tarihli haberimize göz atarak, Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah kimdir? Buğra Gülsoy’un yer aldığı diziler hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

11 Ocak 2021 Pazartesi 19:31
Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah kimdir? Buğra Gülsoy’un yer aldığı diziler
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Uyanış Selçuklu dizisinde Melikşah karakterini canlandıran kişinin kim olduğu merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Uyanış Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah karakterine Buğra Gülsoy hayat vermektedir.

Buğra Gülsoy Kimdir?

1982 yılında Ankara’da dünyaya gelen Buğra Gülsoy ekranların tanınan bir yüzüdür. Çok fazla yapımda rol alan Gülsoy ilk olarak Hepimiz Birimiz İçin dizisinde rol almıştır. Deneyimli oyuncu ayrıca Unutulmaz, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Eski Hikaye, Bana Artık Hicran De, Aşk Yeniden, 8. Gün, Kızım ve Azize yapımlarında rol almıştır. Özellikle Kızım dizisinde aldığı Demir rolü ile hafızalara kazınmıştır.



Son Güncelleme: 11.01.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
UyanışselçukluMelikşah
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