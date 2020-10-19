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Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah kimdir? Buğra Gülsoy'un hayatı ve rol aldığı yapımlar

TRT 1 ekranlarının yeni tarih dizisinde Sultan Melikşah'a kimin hayat verdiği merak edilmektedir. Dizide Sultan Melikşah'a Buğra Gülsoy can vermektedir.

19 Ekim 2020 Pazartesi 06:25
Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah kimdir? Buğra Gülsoy'un hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Uyanış Selçuklu dizisinde Melikşah karakterini canlandıran kişinin kim olduğu merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Uyanış Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah karakterine Buğra Gülsoy hayat vermektedir.


Buğra Gülsoy Kimdir?

1982 yılında Ankara’da dünyaya gelen Buğra Gülsoy ekranların tanınan bir yüzüdür. Çok fazla yapımda rol alan Gülsoy ilk olarak Hepimiz Birimiz İçin dizisinde rol almıştır. Deneyimli oyuncu ayrıca Unutulmaz, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Eski Hikaye, Bana Artık Hicran De, Aşk Yeniden, 8. Gün, Kızım ve Azize yapımlarında rol almıştır. Özellikle Kızım dizisinde aldığı Demir rolü ile hafızalara kazınmıştır.



Son Güncelleme: 19.10.2020 06:25
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Anahtar Kelimeler:
MelikşahUyanışselçuklu
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