İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar kapatıldı
Son Dakika
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar...
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar ?
Son Dakika
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta!...
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....

Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah kimdir? Buğra Gülsoy yer aldığı dizi ve film yapımları

Pazartesi günü basında geniş bir yer bulan Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah kimdir? Buğra Gülsoy yer aldığı dizi ve film yapımları haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah kimdir? Buğra Gülsoy yer aldığı dizi ve film yapımları konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Kasım 23 Pazartesi tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

23 Kasım 2020 Pazartesi 19:31
Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah kimdir? Buğra Gülsoy yer aldığı dizi ve film yapımları
Takip Et:

Uyanış Selçuklu dizisinde Melikşah karakterini canlandıran kişinin kim olduğu merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Uyanış Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah karakterine Buğra Gülsoy hayat vermektedir.


Buğra Gülsoy Kimdir?

1982 yılında Ankara’da dünyaya gelen Buğra Gülsoy ekranların tanınan bir yüzüdür. Çok fazla yapımda rol alan Gülsoy ilk olarak Hepimiz Birimiz İçin dizisinde rol almıştır. Deneyimli oyuncu ayrıca Unutulmaz, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Eski Hikaye, Bana Artık Hicran De, Aşk Yeniden, 8. Gün, Kızım ve Azize yapımlarında rol almıştır. Özellikle Kızım dizisinde aldığı Demir rolü ile hafızalara kazınmıştır.



Son Güncelleme: 23.11.2020 19:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
UyanışselçukluMelikşah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
İbo Show konuklarından Olgun Şimşek kimdir?
İbo Show konuklarından Olgun Şimşek kimdir?
MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? MasterChef Ayyüce hakkında bilgiler
MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? MasterChef Ayyüce hakkında bilgiler
Masterchef Uğur, programdan çıkarılması sonrasında yarışmacı arkadaşlarından da tepki gördü!
Masterchef Uğur, programdan çıkarılması sonrasında yarışmacı arkadaşlarından da tepki gördü!
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan Covid-19'a yakalandı!
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan Covid-19'a yakalandı!
Kuruluş Osman dizisi oyuncularından Seray Kaya diziyle alakalı açıklamalarda bulundu!
Kuruluş Osman dizisi oyuncularından Seray Kaya diziyle alakalı açıklamalarda bulundu!

Popüler Haberler

Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah kimdir? Buğra Gülsoy yer aldığı dizi ve film yapımları
Uyanış: Büyük Selçuklu'ya katılan Ali Gözüşirin kimdir? Melih Tapar karakteri kimdir?
Çukur dizisinin Ögeday'ı Baki Davrak'ın hayat hikayesi!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Gevher Hatun'u Leyla Feray'ın hayat hikayesi!
Yasak Elma dizisine katılan Mertkan Arat kimdir? Akın karakteri kimdir?
Menajerimi Ara dizisine katılan Burak Tozkoparan kimdir? Emir karakteri kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin İlteber Şelemzar Emiri Taner Turan'ın hayat hikayesi!
Yasak Elma dizisi Çağatay’ı kim canlandırıyor? Berk Oktay'ın biyografisi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncu kadrosu
28-29 Kasım 2020 gelecek hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
2020 Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvuru durumu sorgulama
KPSS 2020 ne zaman yapılacak? Lisans, ÖABT, Önlisans KPSS sınavı başvuruları ne zaman olacak, hangi tarihte, ne kadar süre kaldı?
SGK, kısmi istihdam bildirimlerini kontrol edecek
Yasak Elma Kerim kimdir? Gerçek adı nedir? Gökhan Alkan rol aldığı yapımlar ve bilgiler
Güldür Güldür Show kanal değiştirecek mi? Yeni sezonda hangi kanalda yayınlanacak?
Çukur dizisi Namık kimdir? Gerçek adı nedir? Yıldırım Şimşek nereli, yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Kesiş karakteri kimdir? Volkan Uygun nereli, yaşı kaç?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Yalman karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Uğur Güner kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Emanet dizisi Kiraz kimdir? Gülderen Güler kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Nissan Micra teknik özellikleri nelerdir? 2020 Yeni Nissan Micra fiyatları
Bay Yanlış yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Bay Yanlış yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.