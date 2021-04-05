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Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah kimdir? Buğra Gülsoy nerelidir?

Birçok haber okurunun mercek altında tuttuğu Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah kimdir? Buğra Gülsoy nerelidir? haberinin en yeni ayrıntılarını 05.04.2021 tarihli haberimizde paylaşıyoruz. Haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

05 Nisan 2021 Pazartesi 19:31
Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah kimdir? Buğra Gülsoy nerelidir?
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Uyanış Selçuklu dizisinde Melikşah karakterini canlandıran kişinin kim olduğu merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Uyanış Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah karakterine Buğra Gülsoy hayat vermektedir.

Buğra Gülsoy Kimdir?

1982 yılında Ankara’da dünyaya gelen Buğra Gülsoy ekranların tanınan bir yüzüdür. Çok fazla yapımda rol alan Gülsoy ilk olarak Hepimiz Birimiz İçin dizisinde rol almıştır. Deneyimli oyuncu ayrıca Unutulmaz, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Eski Hikaye, Bana Artık Hicran De, Aşk Yeniden, 8. Gün, Kızım ve Azize yapımlarında rol almıştır. Özellikle Kızım dizisinde aldığı Demir rolü ile hafızalara kazınmıştır.



Son Güncelleme: 05.04.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
UyanışselçukluMelikşah
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