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Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah karakterini kim canlandırıyor? Buğra Gülsoy kimdir?

Okurlarımızın merak ettikleri Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah karakterini kim canlandırıyor? Buğra Gülsoy kimdir? haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 19 Ekim 2020 Pazartesi tarihli haberimizde Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah karakterini kim canlandırıyor? konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

19 Ekim 2020 Pazartesi 19:31
Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah karakterini kim canlandırıyor? Buğra Gülsoy kimdir?
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Uyanış Selçuklu dizisinde Melikşah karakterini canlandıran kişinin kim olduğu merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Uyanış Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah karakterine Buğra Gülsoy hayat vermektedir.


Buğra Gülsoy Kimdir?

1982 yılında Ankara’da dünyaya gelen Buğra Gülsoy ekranların tanınan bir yüzüdür. Çok fazla yapımda rol alan Gülsoy ilk olarak Hepimiz Birimiz İçin dizisinde rol almıştır. Deneyimli oyuncu ayrıca Unutulmaz, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Eski Hikaye, Bana Artık Hicran De, Aşk Yeniden, 8. Gün, Kızım ve Azize yapımlarında rol almıştır. Özellikle Kızım dizisinde aldığı Demir rolü ile hafızalara kazınmıştır.



Son Güncelleme: 19.10.2020 19:31
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Anahtar Kelimeler:
UyanışselçukluMelikşah
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