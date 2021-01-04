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Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah karakterini kim canlandırıyor? Buğra Gülsoy biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah karakterini kim canlandırıyor? Buğra Gülsoy biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 4 Ocak 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

04 Ocak 2021 Pazartesi 19:31
Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah karakterini kim canlandırıyor? Buğra Gülsoy biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Uyanış Selçuklu dizisinde Melikşah karakterini canlandıran kişinin kim olduğu merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Uyanış Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah karakterine Buğra Gülsoy hayat vermektedir.

Buğra Gülsoy Kimdir?

1982 yılında Ankara’da dünyaya gelen Buğra Gülsoy ekranların tanınan bir yüzüdür. Çok fazla yapımda rol alan Gülsoy ilk olarak Hepimiz Birimiz İçin dizisinde rol almıştır. Deneyimli oyuncu ayrıca Unutulmaz, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Eski Hikaye, Bana Artık Hicran De, Aşk Yeniden, 8. Gün, Kızım ve Azize yapımlarında rol almıştır. Özellikle Kızım dizisinde aldığı Demir rolü ile hafızalara kazınmıştır.



Son Güncelleme: 04.01.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
UyanışselçukluMelikşah
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