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Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Buğra Gülsoy kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Buğra Gülsoy kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Buğra Gülsoy kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 08.02.2021'li haberimizden okuyabilirsiniz.

08 Şubat 2021 Pazartesi 19:31
Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Buğra Gülsoy kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Uyanış Selçuklu dizisinde Melikşah karakterini canlandıran kişinin kim olduğu merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Uyanış Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah karakterine Buğra Gülsoy hayat vermektedir.

Buğra Gülsoy Kimdir?

1982 yılında Ankara’da dünyaya gelen Buğra Gülsoy ekranların tanınan bir yüzüdür. Çok fazla yapımda rol alan Gülsoy ilk olarak Hepimiz Birimiz İçin dizisinde rol almıştır. Deneyimli oyuncu ayrıca Unutulmaz, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Eski Hikaye, Bana Artık Hicran De, Aşk Yeniden, 8. Gün, Kızım ve Azize yapımlarında rol almıştır. Özellikle Kızım dizisinde aldığı Demir rolü ile hafızalara kazınmıştır.



Son Güncelleme: 08.02.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
UyanışselçukluMelikşah
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