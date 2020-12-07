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Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah karakteri kimdir? Buğra Gülsoy'un hayatı ve rol aldığı yapımlar

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah karakteri kimdir? Buğra Gülsoy'un hayatı ve rol aldığı yapımlar haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 7 Aralık Pazartesi 19:31 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

07 Aralık 2020 Pazartesi 19:31
Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah karakteri kimdir? Buğra Gülsoy'un hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Uyanış Selçuklu dizisinde Melikşah karakterini canlandıran kişinin kim olduğu merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Uyanış Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah karakterine Buğra Gülsoy hayat vermektedir.

Buğra Gülsoy Kimdir?

1982 yılında Ankara’da dünyaya gelen Buğra Gülsoy ekranların tanınan bir yüzüdür. Çok fazla yapımda rol alan Gülsoy ilk olarak Hepimiz Birimiz İçin dizisinde rol almıştır. Deneyimli oyuncu ayrıca Unutulmaz, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Eski Hikaye, Bana Artık Hicran De, Aşk Yeniden, 8. Gün, Kızım ve Azize yapımlarında rol almıştır. Özellikle Kızım dizisinde aldığı Demir rolü ile hafızalara kazınmıştır.



Son Güncelleme: 07.12.2020 19:31
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Anahtar Kelimeler:
UyanışselçukluMelikşah
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