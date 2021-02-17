Uyanış Melik Tekiş kimdir, gerçek adı nedir?

Bu sezon Trt1 kanalında başlayan Buğra Gülsoy,Ekin Koç,Gürkan Uygun gibi çok ünlü ismin bulunduğu tarih türünde olan diziye yeni bir karakter katılmaya hazırlanıyor.Sultan Melikşah’ın kardeşi rolüne hayat verecek isim olacaktır.Melik Tekiş karakterini ünlü oyuncu Atılgan Gümüş oynayacak.

Atılgan Gümüş Kimdir?

3 Temmuz 1976 senesinde Hatay ilinde doğan oyuncu Casablanca’da solist olmuştur.Bir çok dizi ve filmde oynayan ünlü oyuncu son olarak Melik Tekiş’i oynayacaktır.

Atılgan Gümüş rol aldığı dizi ve filmler

-Yedi Numara (Kunter) – 2000

-Bıçak Sırtı (Emin) – 2005

-Benden Baba Olmaz (Soner) – 2007

-Havalimanı – İyi Uçuşlar (Mustafa) – 2008

-Yalancı Romantik (Necmi) – 2008 / 2009

-Papatyam (Erdem) – 2009 / 2011

-Beni Böyle Sev (Kerem) – 2013

-Birleşen Gönüller (Yunus) – 2014

-Dağ II (Mustafa) – 2016

-Kuruluş Osman (Komutan Böke) – 2020

-Uyanış Büyük Selçuklu (Melik Tekiş) – 2021