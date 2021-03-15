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Uyanış Ertuğrul Ömer Hayyam kimdir? Ömer Hayyam nerede, ne zaman doğdu? Celali takvimini nasıl hazırladı? Ömer Hayyam kaç yaşında, ne zaman, nasıl öldü?

Uyanış Büyük Selçuklu Ömer Hayyam kimdir? Ömer Hayyam nereli? Ömer Hayyam nerede doğdu? Ömer Hayyam Celali Takvimi nasıl hazırladı? Ömer Hayyam kaç yaşında, nerede öldü? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyicileri dizideki Ömer Hayyam'ın hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyorlar.

15 Mart 2021 Pazartesi 21:07
Uyanış Ertuğrul Ömer Hayyam kimdir? Ömer Hayyam nerede, ne zaman doğdu? Celali takvimini nasıl hazırladı? Ömer Hayyam kaç yaşında, ne zaman, nasıl öldü?
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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyicileri dizide sürekli adı geçen Ömer Hayyam’ın kim olduğunu ve hakkındaki detayları merakla araştırıyorlar. Ömer Hayyam’ın nerede ve ne zaman doğduğu ve Nizamül-Mülk ve Hasan Sabbah ile nasıl tanıştığı ile beraber Celali Takvimi nasıl hazırladığı herkes tarafından merak edilerek araştırılıyor. İşte Ömer Hayyam’ın hayatı hakkındaki detaylar…

Tarihi dizilerin ekranlarda yer almasıyla birlikte herkesin bu dizileri izleyerek unutulan gizli tarihin neler olduğunun araştırılmasına neden olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Tarihi diziler bir diğer yandan tarihe damga vuran şahsiyetlerin daha yakından tanınmalarına neden oluyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyicileri Ömer Hayyam’ın hayatını merakla araştırıyorlar.

Uyanış Büyük Selçuklu Ömer Hayyam kimdir?

Sözlükte hayyâm kelimesi “çadır yapımcısı” anlamına gelmekle birlikte onun İran’da yerleşmiş Arap asıllı Hayyâmî kabilesine mensup olabileceği düşünülmekte. Tam adı  Gıyaseddin Eb'ul Feth Ömer İbni İbrahim el-Hayyam veya Ömer Hayyam'dır. İranlı şâir, filozof, matematikçi ve astronom. Ömer Hayyam net olarak bilinmemekle beraber 1039-1048 yılları arasında Horasan eyaletinin merkezi Nîşâbur’da doğdu. İbn Sînâ ekolüne mensup bir âlim-filozof olduğu kabul edilen Ömer Hayyâm cebir, geometri, astronomi, fizik, tıp ve müzikle ilgilenmiş bunların yanı sıra adını tarihe yazdıran rubâîlerini yazmıştır.

Nizamül-Mülk ve Hasan Sabbah ile nasıl tanıştı?

Ömer Hayyam, yaşadığı zamanlarda ünlü vezir Nizamül-Mülk ve Hasan Sabbah ile aynı medresede zamanın ünlü alimi Muvaffakeddin Abdüllatif ibn el Lübad'dan eğitim görmüş ve hayatı boyunca her ikisi ile de ilişkisini kesmemiştir. Bazı kaynaklar; Hasan Sabbah'ın Rey kentinden olduğu Nizamül-Mülk'ün de yaşça Ömer Hayyam ve Hasan Sabbah'tan büyük olduğunu ve böylece aynı medresede eğitim görmediklerini belirtmektedir. Yine de Ömer Hayyam, Hasan Sabbah ve Nizamül-Mülk'ün ilişki içinde olduklarını inkar etmemiştir. (Kaynak: Semerkant-Amin Maalouf Amin Maalouf'un bu kitabında Hasan Sabbah ve Nizamül-Mülk ile Ömer Hayyam'ın ilişkisini ve hikâyelerini kurgulamış olabileceği de düşünülmelidir. Hayyam'ın kendi dilinden bu konu hakkında açıklaması yoktur.)

Ömer Hayyam Celali Takvimini nasıl yaptı?

Astronomi alanında pek çok çalışmaları ve katkıları bulunan Ömer Hayyam, İbnü’l-Esîr’in verdiği bilgiye göre 467 (1074-75) yılında Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından İsfahan’a davet edilerek Ebû Hâtim İsfizârî, Meymûn b. Necîb el-Vâsıtî, Abdurrahman Hâris ve Muhammed Hâzin’den oluşan bir heyetin başkanlığına getirilmiş ve bir rasathâne kurup o yıllarda kullanılan Yezdicerd takvimini düzeltmekle görevlendirilmiştir. Ömer Hayyâm ile başka bilim insanlarının yaptıkları çalışmalar sonucunda Yezdicerd takvimini düzeltmek yerine mevsimlere tam uyum gösterecek yeni bir takvim düzenlemenin daha doğru olacağına karar vermiş, böylece güneş yılı uzunluğu 365,2424 (moden ölçümlere göre gerçek uzunluk 365,2422) gün ve dolayısıyla hata payı 5000 yılda 1 gün olan Celâlî takvimi ortaya çıkmıştır. Heyet ayrıca Zîc-i Melikşâhî adlı bir zîc hazırlamış, kurulan rasathâne ise Melikşah’ın ölümüne (ö. 485/1092) kadar faaliyetini sürdürmüştür.

Ömer Hayyam ne zaman hayatını kaybetti?

Ünlü bilgin Ömer Hayyam, Nîşâbur’da 1123-1132 yılları arasında yaşamış ve 85 yaşında hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.



Son Güncelleme: 15.03.2021 21:07
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