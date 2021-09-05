Uyanış dizisinin yıldızı Mehmet Özgür, dizi hakkında heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı

Yeni sezonun tarih temalı dizilerinden birisi olacak olan Uyanış: Alparslan’ın ne zaman yayınlanacağı birçok kişinin merak konusuydu. Dizinin yıldızlarından birisi olan Mehmet Özgür ise sosyal medya hesabından Uyanış: Alparslan ile ilgili bir paylaşım yaparak seyircilere müjdeli haberi verdi.

Mehmet Özgür’den Müjdeli Haber Geldi

Uyanış dizisinin başrollerinden olan Mehmet Özgür, dizinin setinden bir fotoğraf paylaşarak hayranlarına müjdeli haberi verdi. Dizi yeni sezonda tam anlamıyla sıfırlanacak. Haliyle oyuncular ve hikayede de değişiklikler yaşanacak. İşte Mehmet Özgür'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

Uyanış’ın Oyuncu Kadrosu Belli Oldu

Uyanış dizisinin yeni sezondaki kadrosu belli oldu. Gizem Karaca, Erdinç Gülener, Burak Şafak, Barış Bağcı, Zeynep Özder, Korel Cezayirli ve Esila Umut gibi önemli isimler dizinin oyuncu kadrosunu oluşturacak. Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen’in olacağı dizinin eski kadrosundan kalan tek isim ise Mehmet Özgür olacak.