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Uyanış Dizisi Hasan Sabbah kimdir? Gerçek tarihte var mı?

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken Uyanış Dizisi Hasan Sabbah kimdir? Gerçek tarihte var mı? haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Uyanış Dizisi Hasan Sabbah kimdir? Gerçek tarihte var mı? konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 12 Ekim 2020 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

12 Ekim 2020 Pazartesi 19:15
Uyanış Dizisi Hasan Sabbah kimdir? Gerçek tarihte var mı?
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TRT 1 ekranlarının yeni dizisi olan ve sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen Uyanış: Selçuklu dizisinde yer alan karakterler merak ediliyor. Son olarak dizide olacağı kesinleşen Hasan Sabbah’ın gerçek tarihte kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Hasan Sabbah kimdir?


Dizide ismi geçen Hasan Sabbah 1046 – 1054 tarihleri arasında yaşadığı rivayet edilmektedir. Tarihi kaynaklarda Kum Kentin’de doğduğu belirtilen Sabbah’ın babası Ali bin Muhammed’dir. Babası tarafından felsefe, kelam, mantık, fıkıh ve riyaziyyat alanlarında eğitim alan Sabbah, suikastleri, fedaileri ve 35 yıl boyunca hiç dışarı çıkmadığı Alamut Kalesi ile bilinmektedir.

Alamut Kalesini üstün savaş yetenekleri ve zekası ile savaşsız olarak alan Sabbah kale sahiplerine para vererek kaleyi hakimiyetine almıştır. Dağın tepesinde kayalıkların üzerine kurulan kale döneminde alınması imkansız denilen kalelerden bir tanesidir. Sabbah, emrinde olan fedailer ile tanınmaktadır. Gerek düzenlediği suikastler gerekse fedailerinin kendisine bağlılığı ile tanınan Sabbah döneminin en güçlü isimlerinde bir tanesidir.

Hasan Sabbah hangi savaşta öldü?

Selçuklu kaynaklarına göre Mayısıs 1124 tarihinde tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanan Sabbah, 23 Mayısıs 1124 tarihinde öldüğü rivayet edilmektedir. Düzenlediği 70’ten fazla suikast ile en korkulan isimlerden bir tanesi olan Sabbah, suikastlerini halka açık yerlerde derviş kılığındaki fedaileri aracılığı ile yaptırmaktaydı. Suikastlerine kurban giden isimlerden bir tanesi de Nizam’ül – Mülk’tür.

Haşhaşiler kimdir?

Selçuklu Devleti’nin bulunduğu yıllarda kurulan Haşhaşiler’in kurucusu Hasan Sabbah’tır. Tam adı Hasan bin Ali bin Muhammed bin Cafer bin Hüseyin bin Sabbah el-Hamari’dir.



Son Güncelleme: 12.10.2020 19:15
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