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Uyanış Dizisi Batıniler Kimdir? Gerçek tarihte var mı?

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Uyanış Dizisi Batıniler Kimdir? Gerçek tarihte var mı? konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 12 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlanan haberimize göz atarak, Uyanış Dizisi Batıniler Kimdir? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

12 Ekim 2020 Pazartesi 19:15
Uyanış Dizisi Batıniler Kimdir? Gerçek tarihte var mı?
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Uyanış Dizisi Batıniler Kimdir? Gerçekte Var mı 

Uyanış Selçuklu dizisindeki Batınilerin kimler olduğu ve gerçek tarihte olup olmadığı merak konusuydu. Sultan Melihşah'a suikast girişimini düzenleyen ve her yere gizlenebilen Batıniler ile ilgili detaylar yazımızın devamında.


Asıl amacı Türkmenlerle Selçukluların birbirine zarar vermesi olan Batiniler, hemen hemen her kılık değiştirerek iki grubu kırmak istiyor. Sultan Melihşah, Kılıçarslan'ı suikastçı diye ele geçirir. Aslında bu Kılıçarslan'ın adamları gibi giyinen ve onlar gibi davranan Batıniler'ın oyunu. Dizide Batinilerin en sadık adamı Hasan Sabbah'tır. Hasan Sabbah, Selçuklu devletinin arasına sızmış bir Batinili.



Son Güncelleme: 12.10.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
BatınilerDiziTRT1Uyanış Büyük SelçukluHasan Sabbah
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