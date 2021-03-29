İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı noktada kopya düzeneği..
Son Dakika
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı...
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı renk elbisesi olay oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı...

Uyanış: Büyük Selçukludizisinde Melih Tapar karakterini Ali Gözüşirin canlandırıyor

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan Uyanış: Büyük Selçukludizisinde Melih Tapar karakterini Ali Gözüşirin canlandırıyor haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 29 Mart 2021 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

29 Mart 2021 Pazartesi 19:31
Uyanış: Büyük Selçukludizisinde Melih Tapar karakterini Ali Gözüşirin canlandırıyor
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu, güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Dizide dikkatleri toplayan karakterlerden biri olan Melih Tapar ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Melih Tapar, Melihşah ve Tacettin Seferiye hatunun oğludur. Aynı zamanda Sencer ile babadan kardeş olan Tapar’ın uzun süre bu durumdan haberi olmayacaktır.

Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar kimdir?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Melih Tapar karakterine Ali Gözüşirin hayat vermektedir. 1995 yılında İstanbul’da doğan oyuncu aslen Trabzonludur. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümü mezunudur.

Ali Gözüşirin oyunculuk kariyerine Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile başlamıştır. Daha sonra Her Yerde Sen dizisinde de rol alan oyuncu, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Melih Tapar karakterini canlandırıyor.



Son Güncelleme: 29.03.2021 19:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Melih TaparUyanışTRT1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukur Celasun ölüyor mu, öldü mü? Kubilay Aka diziden ayrıldı mı?
Çukur Celasun ölüyor mu, öldü mü? Kubilay Aka diziden ayrıldı mı?
Netflix Snowpiercer 3.sezon ne zaman yayınlanacak?
Netflix Snowpiercer 3.sezon ne zaman yayınlanacak?
Kovan filmi konusu ve oyuncuları
Kovan filmi konusu ve oyuncuları
Bu akşam hangi diziler var? 29 Mart 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 29 Mart 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı
Gelinim Mutfakta Esra Birinci kimdir? Esra Birinci kaç yaşında, nereli? Esra Birinci Instagram hesabı
Gelinim Mutfakta Esra Birinci kimdir? Esra Birinci kaç yaşında, nereli? Esra Birinci Instagram hesabı
Yasak Elma Hasan Ali Bey ölüyor mu? Erdal Özyağcılar Yasak Elma'dan Ayrılıyor mu?
Yasak Elma Hasan Ali Bey ölüyor mu? Erdal Özyağcılar Yasak Elma'dan Ayrılıyor mu?

Popüler Haberler

Sağlık Bakanı Koca 29 Mart 2021 Pazartesi corona virüsü verilerini paylaştı! 29 Mart 2021 Pazartesi Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah kimdir? Gerçek adı ne? Buğra Gülsoy oynadığı diziler
Uyanış: Büyük Selçukludizisinde Melih Tapar karakterini Ali Gözüşirin canlandırıyor
Çukur dizisinde Ögeday karakterine Baki Davrak hayat veriyor
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Yasak Elma dizisi Akın karakteri kimdir? Mertkan Arat kimdir, nereli, kaç yaşında?
Menajerimi Ara dizisi Emir (Burak Tozkoparan) kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi İlteber Şelemzar Emiri kimdir? Taner Turan'ın hayatı!
Yasak Elma dizisi Çağatay (Berk Oktay) kimdir?
TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu'nun konusu ve oyuncu kadrosu
Arka Sokaklar dizisi Servan kimdir? Gerçek adı ne? Serhat Midyat oynadığı diziler
Beypazarı maden suyu reklam Testo Taylan kimdir?
Şeref Bey dizisi oyuncuları kimlerdir? EXXEN Şeref Bey dizisi konusu ve oyuncuları
Hüseyin Aydın istifa etti mi? Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın istifa mı edecek?
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli karakteri kimdir? Furkan Palalı kimdir, nereli, kaç yaşında?
Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Bülent Alkış kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
2021 Ramazan Bayramı 1000 TL emekli bayram ikramiyelerine zam var mı, ne zaman ödenecek?
Murat Dilekli kimdir, nereli, kaç yaşında?
Rüyada arı sokması görmek ne demektir? Rüyada arı sokması görmek anlamı, tabiri nedir?
Çukur dizisi Namık karakteri kimdir? Yıldırım Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Uyanış Büyük Selçuklu dizi oyuncusu Korkut Ata kimdir? Ertuğrul Postoğlu hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.