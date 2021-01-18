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Uyanış Büyük Selçuklu'da ayrılık! Elçin Hatun neden ayrıldı? Elçin Hatun diziye tekrar dönecek mi?

Ekranların sevilen tarihi dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da ayrılık şoku yaşandı. Elçin Hatun karakterine hayat veren Leyla Tuğutlu'nun diziden ayrılması hayranları meraklandırdı. Pek çok kişi, Elçin Hatun neden ayrıldı? Elçin Hatun diziye tekrar dönecek mi? sorularını araştırıyor.

18 Ocak 2021 Pazartesi 15:53
Uyanış Büyük Selçuklu'da ayrılık! Elçin Hatun neden ayrıldı? Elçin Hatun diziye tekrar dönecek mi?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve pek çok kişi tarafından büyük bir ilgi ile takip edilen Uyanış Büyük Selçuklu dizsinde yaşanan ayrılık hayranları merak ettirmeye başladı. Elçin Hatun’un diziden ayrılması merak edilirken aynı zamanda pek çok kişi Elçin Hatun’un tekrar diziye dönüp dönmeyeceğini araştırmaya başladı.

Elçin Hatun diziden neden ayrıldı?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden ayrılan Elçin Hatun karakterine hayat veren Leyla Tuğutlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı ‘Hoşça kal Elçin’ olarak duyurdu. Fotoğrafı gören hayranlar araştırmalarına başlarken Leyla Tuğutlu’nun tekrar diziye dönmeyeceği ve yeni projelerde görev alacağı düşünülüyor.

Leyla Tuğutlu diziden neden ayrıldı?

TRT 1 ve Uyanış Büyük Selçuklu yapımcıları tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken oyuncu Leyla Tuğutlu’nun yeni projelerde görev alacağı için diziden ayrıldığı düşünülüyor.

Uyanış Büyük Selçuklu Elçin Hatun diziye tekrar dönecek mi?

Elçin Hatun sevenler oyuncu Leyla Tuğutlu’nun diziden ayrıldığını öğrenince büyük şok yaşadılar. Araştırmalar Elçin Hatun’un tekrar diziye dönüp dönmeyeceği ile ilgili yapılırken konu hakkında net bir açıklama bulunmuyor. Oyuncu Leyla Tuğutlu yeni dizi projelerine imza atarsa tekrar Uyanış Büyük Selçuklu dizisine dönmeyeceği düşünülüyor.

 



Son Güncelleme: 18.01.2021 15:53
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Anahtar Kelimeler:
Elçin HatunUyanış Büyük SelçukluTrt 1Leyla TuğutluAyrılık
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