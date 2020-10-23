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Uyanış: Büyük Selçuklu Zenon karakteri kimdir? Mete Deran hakkında bilgiler

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Zenon karakteri kimdir ortaya çıktı. Dizide Zenon karakterini canlandıran Mete Deran hakkında bilgileri içeriğimizde derledik.

23 Ekim 2020 Cuma 15:44
Uyanış: Büyük Selçuklu Zenon karakteri kimdir? Mete Deran hakkında bilgiler
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu’ya Zenon adında yeni bir karakter dahil oldu. Pazartesi akşamlarının her bölümü heyecanla izlenen diziye Zenon’un da katılmasıyla izleyicileri aksiyon dolu sahneler bekliyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu Zenon kimdir?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Zenon karakterine Mete Deran hayat vermektedir. 28 yaşındaki oyuncu, Beykent Üniversitesi mezunudur. İlerleyen süreçte oyunculuk eğitimine Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde devam etmiştir.


Genç oyuncu kariyerine ilk olarak 2016 yılında rol aldığı ‘Kalbimdeki Deniz’ dizisiyle başlamıştır. 2017 yılında da ‘Anne’ dizisinde rol alan oyuncu, aynı yıl Öykü Karayel’in başrolünde olduğu ‘Kalp Atışı’ adlı dizide oynamıştır. 2018 yılında ‘Meryem’ dizisinde rol alan oyuncu, Cihan Fatihi ve Kuruluş Osman dizilerinde de boy göstermiştir.

Tarihte ‘Zenon’ karakteriyle ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Senaristlerin dizinin akışı için böyle bir karakter yarattıkları düşünülüyor.

 



Son Güncelleme: 23.10.2020 15:44
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Anahtar Kelimeler:
ZenonUyanışBüyük SelçukluMete Deran
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