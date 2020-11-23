İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar kapatıldı
Son Dakika
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar...
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar ?
Son Dakika
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta!...
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....

Uyanış Büyük Selçuklu Yorgos kimdir? Nik Xhelilaj yaşı ve oynadığı diziler

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan Uyanış Büyük Selçuklu Yorgos kimdir? Nik Xhelilaj yaşı ve oynadığı diziler haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 23.11.2020 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

23 Kasım 2020 Pazartesi 19:15
Uyanış Büyük Selçuklu Yorgos kimdir? Nik Xhelilaj yaşı ve oynadığı diziler
Takip Et:

28 Eylül Pazartesi itibari ile TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi gerek oyuncu kadrosu ile gerekse tarihi anlatışı ile ilk bölümden reyting rekorları kırdı. Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Ekin Koç ve Sevda Erginci gibi ünlü Türk oyuncuları kadroda bulunurken aynı zamanda Anavutkökenli oyuncu Nik Xhelilaj’da Yorgos karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Uyanış Büyük Selçuklu Yorgos kimdir?

Korkusuz bir Bizans kumandanı olan Yorgos, kardeşinin ölmesinin sorumlusu olarak Selçuklu’yu ve Türkleri görmekte ve Türklerden nefret etmektedir. Üst düzey ok ve kılıç kullanabile Yorgos güçlü bir Türk komutanı ile karşılaşmadığı için kendisini yenilmez zannetmektedir.


Selçuklu’yu yıkmanın tek yolunun içlerine girerek onları gafil avlamak olduğunu bilen Yorgos güçsüzleri öldürecek güçlü rakipleri karşısında ise kaçacaktır.

Nik Xhelilaj kimdir?

5 Mart 1983 tarihinde doğan Anavut oyuncu Türkiye’de pek çok dizi ve film projesinde görev almıştır. 2012 yılında Her Sevda Bir Veda ve Kayıp Şehir dizilerinde görev aldıktan sonra Türkiye2de kalarak oyunculuk hayatına devam etmektedir. Son olarak Payitaht Abdülhamit dizisinde Marco karakterine hayat veren Nik’in ülkemizde pek çok hayranı vardır.



Son Güncelleme: 23.11.2020 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KimdirNik XhelilajYorgosUyanış Büyük Selçuklu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
İbo Show konuklarından Olgun Şimşek kimdir?
İbo Show konuklarından Olgun Şimşek kimdir?
MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? MasterChef Ayyüce hakkında bilgiler
MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? MasterChef Ayyüce hakkında bilgiler
Masterchef Uğur, programdan çıkarılması sonrasında yarışmacı arkadaşlarından da tepki gördü!
Masterchef Uğur, programdan çıkarılması sonrasında yarışmacı arkadaşlarından da tepki gördü!
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan Covid-19'a yakalandı!
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan Covid-19'a yakalandı!
Kuruluş Osman dizisi oyuncularından Seray Kaya diziyle alakalı açıklamalarda bulundu!
Kuruluş Osman dizisi oyuncularından Seray Kaya diziyle alakalı açıklamalarda bulundu!

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Aydoğdu ve Bozkuş kimdir? Aydoğdu ve Bozkuş tarihte gerçekten var mı?
Uyanış Büyük Selçuklu Yorgos kimdir? Nik Xhelilaj yaşı ve oynadığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Batıniler Kimdir? Batıniler tarihte gerçekten var mı?
Aöf 2020 yaz okulu kayıt ücreti nasıl yatırılır?
Bay Yanlış yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Bay Yanlış yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam karakterini kim canlandırıyor? Bülent Alkış kimdir?
A grubu arızalı ne demektir? A grubu arızalı askerlikte sorun yaşar mı?
Uyanış: Büyük Selçukluler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncu kadrosu
iOS 15 güncellemesi ne zaman çıkacak? IOS 15 alacak olan iPhone modelleri hangileri?
Devlet hastanesinden diş teli nasıl takılır, diş teli randevusu nasıl alınır? 2020
Kanal D yayın akışı 14 Temmuz Salı 2020 | Kanal D internet canlı yayın izleme linki
Aşk Ağlatır dizisi nerede çekiliyor? Aşk Ağlatır Hangi Köyde Çekildi? Bozuluk Nereye bağlı?
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
Tekel bayii açma işlemleri nelerdir? Tekel bayii nasıl açılır? Tekel bayii açma işlemleri
Öğretmen Dizisi Mevsim kimdir? Gerçek adı nedir? Elif Ceren Balıkçı hakkında bilgiler
FOX TV Sen Çal Kapımı dizisi bitiyor mu, final mi olacak?
MasterChef Uğur neden eleniyor, neden gitti? Uğur ne zaman diskalifiye olacak?
Sgk şahıs ödemeleri sorgulama işlemleri nasıl yapılır? 2020 sgk şahıs ödemeleri nereden alınır?
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? 2020
SGK cenaze yardımı nasıl alınır? 2020 SGK ölüm yardım başvurularında gereken evraklar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.