İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Takım ilk kez Rusya'yı mağlup etti
Son Dakika
Milli Takım ilk kez Rusya'yı...
Bakan Koca uyardı: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Bakan Koca uyardı: Virüs daha...
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
Konya'da bir genç, birlikte olduğu...
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...

Uyanış Büyük Selçuklu Yorgos karakterini kim canlandırıyor? Nik Xhelilaj kimdir?

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Uyanış Büyük Selçuklu Yorgos karakterini kim canlandırıyor? Nik Xhelilaj kimdir? haberine dair tüm yeni ayrıntılar 16.11.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

16 Kasım 2020 Pazartesi 19:15
Uyanış Büyük Selçuklu Yorgos karakterini kim canlandırıyor? Nik Xhelilaj kimdir?
Takip Et:

28 Eylül Pazartesi itibari ile TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi gerek oyuncu kadrosu ile gerekse tarihi anlatışı ile ilk bölümden reyting rekorları kırdı. Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Ekin Koç ve Sevda Erginci gibi ünlü Türk oyuncuları kadroda bulunurken aynı zamanda Anavutkökenli oyuncu Nik Xhelilaj’da Yorgos karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Uyanış Büyük Selçuklu Yorgos kimdir?

Korkusuz bir Bizans kumandanı olan Yorgos, kardeşinin ölmesinin sorumlusu olarak Selçuklu’yu ve Türkleri görmekte ve Türklerden nefret etmektedir. Üst düzey ok ve kılıç kullanabile Yorgos güçlü bir Türk komutanı ile karşılaşmadığı için kendisini yenilmez zannetmektedir.


Selçuklu’yu yıkmanın tek yolunun içlerine girerek onları gafil avlamak olduğunu bilen Yorgos güçsüzleri öldürecek güçlü rakipleri karşısında ise kaçacaktır.

Nik Xhelilaj kimdir?

5 Mart 1983 tarihinde doğan Anavut oyuncu Türkiye’de pek çok dizi ve film projesinde görev almıştır. 2012 yılında Her Sevda Bir Veda ve Kayıp Şehir dizilerinde görev aldıktan sonra Türkiye2de kalarak oyunculuk hayatına devam etmektedir. Son olarak Payitaht Abdülhamit dizisinde Marco karakterine hayat veren Nik’in ülkemizde pek çok hayranı vardır.



Son Güncelleme: 16.11.2020 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KimdirNik XhelilajYorgosUyanış Büyük Selçuklu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?

Popüler Haberler

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Sultan Alparslan kimdir? Serdar Kılıç'ın hayatı!
Uyanış: Selçuklu dizisinde adı geçen Hasan Sabbah tarihte kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu Sencer kimdir? Ekin Koç yaşı ve oynadığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu ve Bozkuş kimdir, gerçek tarihte var mıydı?
Uyanış Büyük Selçuklu Yorgos karakterini kim canlandırıyor? Nik Xhelilaj kimdir?
Uyanış Dizisi Batıniler Kimdir? Gerçek tarihte var mı?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Hekimgah Ömer Hayyam'ı Bülent Alkış'ın hayat hikayesi!
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlayacak?
Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Süt parası hangi kurumdan alınır, süt parası hesaba yatar mı? 2020
Bir Aile Hikayesi Ufuk kimdir? Gerçek adı nedir? Serkan Keskin hakkında bilgiler
E Devlet bordro sorgulama - Memur Haziran 2019 Maaşları
Zümrüdüanka yeni bölüm var mı yok mu? 11 Nisan Zümrüdüanka 10.bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?
Acil gelir belgesiz 25.000 TL kredi ihtiyacım var, nerden çekebilirim?
MSB Askerlik yeri sonuçlarındaki 'Er sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır' yazısı ne demektir?
Show TV Öykü Gürman ile Günün Yemeği neden yok, neden yayınlanmadı?
Doya Doya Moda Rabia Ağca neden yok, neden ayrıldı?
BİM Kumtel yağlı radyatör özellikleri ve kullanıcı yorumları
Sol Yanım dizisinde rol alan Nazlım dizide kiminle aşk yaşayacak?
Sabıkası olanlar polis ya da bekçi olabilir mi? Polis veya bekçiliğe engel suçlar nelerdir?
Kefilsiz kredi nasıl çekebilirim? 2020 Kefilsiz evraksız kredi veren bankalar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.