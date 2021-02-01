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Uyanış Büyük Selçuklu Yorgos karakteri kimdir? Nik Xhelilaj kimdir, nereli, kaç yaşında?

Pazartesi günü basında geniş bir yer bulan Uyanış Büyük Selçuklu Yorgos karakteri kimdir? Nik Xhelilaj kimdir, nereli, kaç yaşında? haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Uyanış Büyük Selçuklu Yorgos karakteri kimdir? Nik Xhelilaj kimdir, nereli, kaç yaşında? konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Şubat 1 Pazartesi tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

01 Şubat 2021 Pazartesi 19:15
Uyanış Büyük Selçuklu Yorgos karakteri kimdir? Nik Xhelilaj kimdir, nereli, kaç yaşında?
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28 Eylül Pazartesi itibari ile TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi gerek oyuncu kadrosu ile gerekse tarihi anlatışı ile ilk bölümden reyting rekorları kırdı. Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Ekin Koç ve Sevda Erginci gibi ünlü Türk oyuncuları kadroda bulunurken aynı zamanda Anavutkökenli oyuncu Nik Xhelilaj’da Yorgos karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Uyanış Büyük Selçuklu Yorgos kimdir?

Korkusuz bir Bizans kumandanı olan Yorgos, kardeşinin ölmesinin sorumlusu olarak Selçuklu’yu ve Türkleri görmekte ve Türklerden nefret etmektedir. Üst düzey ok ve kılıç kullanabile Yorgos güçlü bir Türk komutanı ile karşılaşmadığı için kendisini yenilmez zannetmektedir.

Selçuklu’yu yıkmanın tek yolunun içlerine girerek onları gafil avlamak olduğunu bilen Yorgos güçsüzleri öldürecek güçlü rakipleri karşısında ise kaçacaktır.

Nik Xhelilaj kimdir?

5 Mart 1983 tarihinde doğan Anavut oyuncu Türkiye’de pek çok dizi ve film projesinde görev almıştır. 2012 yılında Her Sevda Bir Veda ve Kayıp Şehir dizilerinde görev aldıktan sonra Türkiye2de kalarak oyunculuk hayatına devam etmektedir. Son olarak Payitaht Abdülhamit dizisinde Marco karakterine hayat veren Nik’in ülkemizde pek çok hayranı vardır.



Son Güncelleme: 01.02.2021 19:15
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KimdirNik XhelilajYorgosUyanış Büyük Selçuklu
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