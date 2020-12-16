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Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezonda devam edecek mi, final mi yapacak?

TRT 1’in sevilen dizilerinden Uyanış Büyük Selçuklu dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle tarihseverlerin ilgiyle takip ettiği dizi, pazartesi günleri ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Ekin Koç gibi isimlerin yer aldığı dizinin, geleceği de merak konusu oldu. Peki, dizi ne kadar sürecek? İşte detaylar...

16 Aralık 2020 Çarşamba 14:45
Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezonda devam edecek mi, final mi yapacak?
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TRT 1’de pazartesi günleri ekranlara gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, heyecanla takip ediliyor. Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nu ve Melikşah’ın hayatını ekranlara getiren dizi, seyirciyi ekrana bağlamış durumda. Reyting oranları da çok yüksek olan dizi, yayınlandığı gün olan pazartesi günleri zirvede kendine yer buluyor. Peki, bu dizi ne kadar devam edecek?

 

Dizinin ne kadar devam edeceği ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamakta. İlk etapta TRT 1 ile dizinin yapım şirketi Akli Film arasında 33 bölümlük bir sözleşme imzalanmıştı. Ancak dizinin çok fazla ilgi uyandırması, reyting oranlarının fazla gelmesi ve konusunun daha fazla çekilmeye müsait olmasından dolayı, dizinin daha da devam edeceği tahmin edilmektedir. Önümüzdeki aylarda TRT 1 ile yapım şirketi Aklı Film arasında yeni bir sözleşmenin imzalanması ve dizinin uzun süreli olması beklenmektedir.



Son Güncelleme: 16.12.2020 14:45
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Trt 1Uyanış Büyük SelçukluEkin KoçBuğra GülsoyHatice şendilUyanış Büyük Selçuklu Finali
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