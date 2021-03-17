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Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? 22 Mart Pazartesi Uyanış Büyük Selçuklu yayınlanmayacak mı?

TRT 1’de yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, bu hafta ekranlardaki yerini alamayacak. Dizinin takipçileri ise Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünün neden yayınlanmayacağını merak ediyor. Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? Uyanış Büyük Selçuklu 22 Mart Pazartesi günü yayınlanmayacak mı?

17 Mart 2021 Çarşamba 15:52
Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? 22 Mart Pazartesi Uyanış Büyük Selçuklu yayınlanmayacak mı?
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TRT 1’de Pazartesi akşamları izleyici ile buluşan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, bu hafta ekranlara gelemeyecek. Büyük bir ilgiyle takip edilen ve reyting oranlarında üst sıralarda yer alan dizi, bu hafta ekranlardaki yerini alamayacak. Dizinin takipçileri ise dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmayacağını merak ediyor. İşte dizinin yayınlanmama sebebi...

Büyük bir ilgiyle takip edilen ve her bölümüyle birbirinden heyecanlı sahneleri ekranlara getiren Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, 22 Mart Pazartesi günü ekranlara gelemeyecek. Dizinin yeni bölümünün olmama sebebi ise Koronavirüs. Sette, Koronavirüs vakalarının artması sebebiyle diziye ara verilirken, bu hafta yeni bölümün yayınlanmayacağı açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan yapımcı Emre Konuk, diziye 1 hafta ara verildiğini açıkladı. Sağlığın her şeyden önemli olduğunu söyleyen Emre Konuk, izleyicilerden 1 haftalık bir müsaade istediklerini dile getirdi. Daha güçlü döneceklerini söyleyen Konuk, herkese sağlıklı günler diledi.



Son Güncelleme: 17.03.2021 15:52
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Uyanış Büyük Selçuklu
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