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Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yayın saati ve kanalı

TRT1’in sevilerek takip edilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu hem konusu ile hem de büyük oyuncu kadrosuyla tüm ilgiyi üstünde topluyor. Sevilen dizinin son bölümünün özeti ve yeni bölüm fragmanı yazımızın devamında yer almaktadır. Diziye yeni başlayacaklar için hangi gün ve kanalda, saat kaçta yayınlandığına dair tüm bilgileri de yazımızda cevapladık.

10 Şubat 2021 Çarşamba 02:34
Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yayın saati ve kanalı
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Melikşah’ın dönemini ele alan dizi savaş sahneleri olsun, harem oyunları olsun son dönemin gözde dizilerinden biri haline geldi. En son yayınlanan bölümünde yaşananları yazının devamında özetledik.

 

Hangi Kanal, Ne zaman?

 

TRT1’in sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu, her Pazartesi saat 20.00’da ekranlarımızda bizler ile buluşmaktadır.

 

20. Bölüm Özeti

 

Hasan Sabbah hem Selçuklu askerine zarar vermek hem de istediği önemli bilgilere ulaşabilmek için Tacülmülk’e yalan söyleyerek aklını çeler. Tacülmülk, Kara Tepe’de Sencer tarafından yerleştirilen askerlerin çoğunu geri çeker. Bu durumdan faydalanan düşman, sayıca azalan Selçuklu askerlerini öldürür. Hâl böyle olunca Tcülmülk, Melikşah’ın gözünden düşer.

 

Sencer askerler için geç kalsa da Hasan Sabbah’ın planını öğrenir ve çaldığı gizli belgeleri geri almak üzere Nizamülmülk ve askerleri ile peşlerinden gitmişlerdir. Sencer evrakların haçlılara ulaşmasını engelleyebilmiş midir?

 

Zübeyde’nin uyarmasına rağmen Terken Hatun, Kınık Obasına Melikşah ile görüşmek üzere gelir ancak Melikşah yerine Başulu ile karşı karşıya kalır.

 

Yeni yeni iyileşen Melikşah, Kuvel Kalesi için silah hazırlıklarına başlar.

 




Son Güncelleme: 10.02.2021 02:34
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Uyanış Büyük SelçukluTRT1Fragman
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