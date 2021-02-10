Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yayın saati ve kanalı

Melikşah’ın dönemini ele alan dizi savaş sahneleri olsun, harem oyunları olsun son dönemin gözde dizilerinden biri haline geldi. En son yayınlanan bölümünde yaşananları yazının devamında özetledik.
Hangi Kanal, Ne zaman?
TRT1’in sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu, her Pazartesi saat 20.00’da ekranlarımızda bizler ile buluşmaktadır.
20. Bölüm Özeti
Sencer askerler için geç kalsa da Hasan Sabbah’ın planını öğrenir ve çaldığı gizli belgeleri geri almak üzere Nizamülmülk ve askerleri ile peşlerinden gitmişlerdir. Sencer evrakların haçlılara ulaşmasını engelleyebilmiş midir?
Zübeyde’nin uyarmasına rağmen Terken Hatun, Kınık Obasına Melikşah ile görüşmek üzere gelir ancak Melikşah yerine Başulu ile karşı karşıya kalır.
Yeni yeni iyileşen Melikşah, Kuvel Kalesi için silah hazırlıklarına başlar.