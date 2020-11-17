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Uyanış Büyük Selçuklu Turna Hatun kimdir? Turna Hatun hayatı ve gerçek tarihteki yeri

TRT 1 ekranlarında izleyicileri ile buluşan Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Turna Hatun güzelliği ile görenleri kendine hayran bıraktı. Başarılı oyunculuğu ile de ön plana çıkan oyuncunun kim olduğu merak edilenler arasında yer aldı...

17 Kasım 2020 Salı 01:13
Uyanış Büyük Selçuklu Turna Hatun kimdir? Turna Hatun hayatı ve gerçek tarihteki yeri
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Dev yapım kapsamında yer alan onlarca farklı karakter izleyiciler tarafından beğenilerek izleniyor. Son olarak dizide Tuna Hatun olarak izlenen karakter hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı.

Tuna Hatun kimdir?

TRT 1 ekranlarında izlenen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde izlenen Tuna hatun izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Güzelliği ile dikkatleri üzerinde toplayan Tuna Hatun2un bir Türkmen kızı olduğu bilinmektedir. Sultan Ahmet Sencer’in eşi olacak olan Tuna Hatun, Uyanış dizisinde Sevda Erginci tarafından canlandırılacaktır.

Sevda Erginci kimdir?

Sevda Erginci 1993 senesinde doğmuştur. Küçük yaşlarından itibaren tiyatro ile içli dışlı olan Sevda Erginci ilk defa Koyu Kırmızı isimli dizi ile kamera karşısına geçmiştir. Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış dizisinde Tuna Hatun karakterini canlandıracağı ifade edilen Sevda Erginci’nin nasıl bir performans sergileyeceği merakla beklenmektedir. Kendisi daha önce oynadığı dizilerde gösterdiği performanslar ve güzelliği ile ön plana çıkmayı başarmıştır. Karagül, Hayat Bazen Tatlıdır, Koyu Kırmızı, Ver Elini Aşk, Yasak Elma gibi önemli yapımlarda önemli karakterlere hayat vermiştir. Aşağıdaki kısımda Sevda Erginci’nin daha önceden oynadığı tüm yapımlar seneleriyle sıralanmıştır.

2019 – Sevgili Geçmiş (İpek) (TV Dizisi)

2018 – Yasak Elma (Zeynep) (TV Dizisi)


2017 – Ver Elini Aşk (Ayperi) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Sevda) (TV Dizisi)

2015 – Uzaklarda Arama (Nazlı) (Sinema Filmi)

2013 – 2014 – Karagül (Ayşe) (TV Dizisi)

2012 – Veda (Lamia) (TV Dizisi)

2012 – Koyu Kırmızı (Ayşe) (TV Dizisi



Son Güncelleme: 17.11.2020 01:13
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Uyanış Büyük SelçukluSevda ErginciTurna Hatun
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