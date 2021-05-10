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Uyanış: Büyük Selçuklu Turanşah kimdir? Turan Şah gerçek tarihte nasıl öldü? Turanşah kimdir?

Ekranların en çok izlenen dizileri arasında bulunan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi karakterlerinden Turanşah merak ediliyor. İzleyiciler Uyanış: Büyük Selçuklu Turanşah karakteri kimdir, Turanşah öldü mü, Turanşah nasıl öldü, Turanşah gerçekte nasıl ölüyor sorularının yanıtlarını arıyor.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 20:30
Uyanış: Büyük Selçuklu Turanşah kimdir? Turan Şah gerçek tarihte nasıl öldü? Turanşah kimdir?
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TRT ekranlarından yayınlanan ve ekranların en çok izlenen dizileri arasında bulunan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi tarih dizisi olarak dikkat çekiyor. Özellikle son dönemlerde vatandaşlarımız Uyanış: Büyük Selçuklu dizisini büyük ilgiyle izlemeye başladı. Dizinin son bölümünde sevilen karakter melik Turanşah öldü. İzleyiciler Uyanış: Büyük Selçuklu Turanşah karakteri kimdir, Turanşah öldü mü, Turanşah nasıl öldü, Turanşah gerçekte nasıl ölüyor sorularının yanıtlarını arıyor.

Melik Turanşah Gerçekte Kimdir?

Melik Turan Şah, gerçekten Selahattin Eyyubi’nin abisidir. Yemen’i ele geçirmek için görevlendirilmiştir. Yemen ülkesini alınca sonrasında Suriye valiliği olarak atandı. 1174 yılında kurulan Yemen’deki Eyyubi hanedanı, 1229 yılına kadar varlığını sürdürdü. Kardeşinin ölümünden sonra tahta çıktı ve Selçuklu ile olan ilişkileri her daim kötü gitti.

Turanşah Gerçekte Nasıl Öldü?

Turanşah gerçekte 1097 yılında Fars devleti ile yaptıkları savaşı kazanmış olsa bile bu savaşta aldığı ağır yaralar sebebiyle kısa süre sonra hayatını kaybetti.




Son Güncelleme: 10.05.2021 20:30
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Anahtar Kelimeler:
Uyanış: Büyük SelçukluTuranşah
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