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Uyanış Büyük Selçuklu Turan Şah kimdir, gerçek adı nedir? Turan Şah tarihte var mıydı, ne zaman öldü?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu Melik Turanşah’ın kim oluğunu merak ediyor. Selçuklu tarihini anlatan dizide Melik Turanşah izleyicilerin dikkatini çekti. Uyanış Büyük Sekçuklu Turan Şah kimdir? Gerçek adı nedir? Turan Şah tarihte var mıydı, ne zaman öldü? İşte ayrıntılar

12 Nisan 2021 Pazartesi 23:38
Uyanış Büyük Selçuklu Turan Şah kimdir, gerçek adı nedir? Turan Şah tarihte var mıydı, ne zaman öldü?
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu milyonlarca kişi tarafından izlenilmeye devam ediyor. Büyük beğeni toplayarak tarihimizi konu edinen dizi Pazartesi günlerin vazgeçilmez dizisi olmaya devam ediyor.

Yeni bölümde Ogün Kaptanoğlu adlı oyuncu diziye dahil olurken başarılı oyuncu Sultan Melikşah’ın amcaoğlu Turanşah karakterine can verecek.

Dizinin 12 Nisan 2021 tarihinde yayınlanacak olan bölümde Saray ve İsfahan’ın sırları ortaya çıkarken Melikşah’ın amcaoğlu Turanşah, dizide Melikşah’ı tehdit edecek.

Sultan Tekiş’in arkasından zorluk çıkaran Turanşah Kavurd Bey,  zamanında Melikşah taht savaşında kaybetmesi üzerine Nizamülmülk tarafından öldürülmesi ve daha sona Melikşah’ı ve Nizamülmük’ü suçlayacaktır.

Melikşah’ın düşmanı olan Turanşah ise sarayda taşları yerine oturtucak.

Turanşah; Kirman Selçuklu meliki Kavurd Bey’in oğludur.

Turanşah Hükumdarlığı ise kardeşi Sultanşah ölümünden sonra tahta çıktı. Görev zamanında Selçuklu devleti kötüye giderken Terken Hatun ile savaş açtı. 1097 yılında Pars Vilayeti Terken Hatun ile savaşı kazandı. Savaş sırasında aldığı yaralar sayesinde kısa süre sonra olan ölen Turanşah, Kirman’da Melik Turanşah Camii kendisinin emri ile inşa edildi.

Ogün Kaptanoğlu kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Turanşah karakteri ile karşımıza çıkan oyuncu 29 Aralık 1977 yılında İzmir’de dünyaya geldi. İlk,orta ve lise eğitimlerine İzmir’de tamamlandı. Bir süre basketbol ve yüzücülük ile ilgilenen oyuncu daha sonra ajanslarda modellik yaptı. 6 yıl modellik yapan başarılı oyuncu, televizyon hayatına reklamlar ile giriş sağladı. 2003 yılında Hababam Sınıfı Merhaba filminde rol alan oyuncu dizinin serisinde farklı görevlere dahil oldu.

Televizyon dizilerinde oyunculuğunu sürdüren Ogün, 2006 yılında Kardan Adamlar adlı filmde yer aldı. Oynadığı film Antalya Film Festivali’nde yarıştı. Amerikalılar Karadeniz filminde kendini gösteren oyuncu  dağcılık, serbest dalış ve motor sporları gibi hobileri bulunmaktadır. Şimdi ise TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış Büyü Selçuklu dizisinde yer aldı.




Son Güncelleme: 12.04.2021 23:38
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Anahtar Kelimeler:
Uyanış Büyük SelçukluTuranşahMelikşahOgün Kaptanoğlu
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