Uyanış Büyük Selçuklu Terken Hatun kimdir, gerçek tarihte var mıydı?

TRT ekranlarının yeni tarihi dizisi Uyanış Büyük Selçuklu izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizide yer alan tarihi karakterler oldukça dikkat çekti. En dikkat çeken isimlerden biri de Terken Hatun oldu.

Terken Hatun kimdir?

Gerçek adı bilinmeyen Terken Hatun Batı Karahanlıların kurucusu İbrahim Tamgaç Han’ın kızıdır. Tarihi bilgilere göre Terken Hatun 1064 ya da 1068 yılında Sultan Melikşah ile evlenmiştir. Terken Hatun Melikşah hayattayken oğlu Mahmud’un veliaht olması adına üvey oğlu Berkyaruk ve onun tarafını tutan Nizamülmülk ile karşı karşıya gelmiştir.

Melikşah’ın ölümünü herkesten gizleyen Terken Hatun, kızının kocası Abbasi Halifesi Muktadi’den oğlu adına hutbe okutmuştur. Terken Hatun’un oğlu Mahmud, küçük olduğunu içi tahta geçmesi uygun bulunmuyordu.

Hutbe okuttuktan sonra halkı da arkasına alan Terken Hatun Berkyaruk’u alması için İsfahan’a adamlarını gönderdi ve şehri teslim aldı. Yakalanan Berkyaruk Rey’e götürülürken, Nizamülmülk askerlerini gönderir ve Terken Hatun’un ordusu askerlere yenilir ve Berkyarul İsfahan’ı kuşatır. Terken Hatun tüm bunlara karşılık vazgeçmez ve Emir Üner liderliğinde bir ordu daha gönderir ancak bu orduda yenilir. Yenilginin ardından İsfahan’dan ayrılan Terken Hatun yolda hastalanır ve İsfahan’a geri döner. Bir süre sonra ise vefat eder.