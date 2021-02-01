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Uyanış Büyük Selçuklu Sultan Melikşah ölüyor mu? Buğra Gülsoy Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden ayrılıyor mu, neden ayrılıyor?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi sezonunun en heyecanı bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin 1 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan 19. bölümünde Sultan Melikşah’ı Batıniler zehirledi ve ayrıca yaralandı. İzleyiciler ise Sultan Melikşah’ın ölüp ölmeyeceğini merak ettiler. İşte diziye dair ayrıntılar…

01 Şubat 2021 Pazartesi 19:59
Uyanış Büyük Selçuklu Sultan Melikşah ölüyor mu? Buğra Gülsoy Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden ayrılıyor mu, neden ayrılıyor?
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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah ölüyor mu?

Gerçek tarihe göre uyarlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümü izleyicide büyük merak uyandırdı. Gerçekte Sultan Melikşah çıktığı bir seferde Haşhaşilerce zehirlenerek şehit ediliyor. Dizinin 19. Bölümünde de Sultan Melikşah çıktığı seferde Batıniler tarafından zehirlenmiş bu sebepten de seyirci Sultan Melikşah ölüyor diye düşündü. Ancak dizi setinden alınan haberlere göre, Sultan Melikşah’a verilen zehrin panzehri bulunarak Melikşah son anda hayata geri döndürülecek.

Gerçekte de Sultan Melikşah oğlu Sencer’i öğrendikten sonra ölecek. Bu yüzden tarih hakkında bilgisi olanlar Sultan Melikşah’ın Alamut Kalesi’ne yapacağı seferi bekliyorlar.

Buğra Gülsoy Uyanış Büyük Selçuklu dizisine veda mı edecek?

Çok büyük bir proje olan Uyanış Büyük Selçuklu, TRT’nin en az 3 sezon yayınlanmasını istediği bir dizi. Dizinin başrol oyuncularından biri olan Buğra Gülsoy diziye bu kadar erken veda ederse 2. ve 3. sezonda senaristler yazacak konu bulmakta zorlanırlar. Buğra Gülsoy’un Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapımcısı Akli Filmle Haziran 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu yüzden bu tarihten önce diziye veda etmesi imkansız.

 

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Sultan Melikşah ne zaman ölecek?

Dizide Sultan Melikşah’ın 2. sezonda vefat edeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Terken Hatun ile Hace arasında da çok büyük bir mücadele olacak.



Son Güncelleme: 01.02.2021 19:59
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Anahtar Kelimeler:
UyanışBüyükSelçukluMelikşah
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