Uyanış Büyük Selçuklu Sultan Melih Şah ve Sencer kavuşabilecek mi?

Yeni sezonun en etkileyici yapımlarından biri olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi konusu ve çekimleri açısından izleyicilerin en çok beğendiği yapımlardan birisi oldu. Tarihi bir dizi olan Uyanış Büyük Selçuklu’da kullanılan mekanlar ve eşyalar izleyicinin dikkatini çekerken, dizinin heyecanlı konusu da izleyici de merak uyandırdı.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Sencer ve babası kavuşacak mı?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin konusu izleyicilerin oldukça ilgisini çekti. Dizide Sencer ve babasının kavuşup kavuşmayacakları merak edilmeye başlandı. Dizideve oğlu Sencer arasındaki ayrılığın ne zaman biteceğini yeni bölümler gösterecek.

Son olarak 5 Ekim akşamı izleyici karşısına çıkan dizide Sultan Melih Şah oğluna kavuşmak istemesine rağmen, devletin geleceğini düşünerek oğlu ile kavuşmasını erteleyeceğe benziyor. Dizinin yeni bölümü ile birlikte oğlu Sencer’i kurtarmak isteyen Sultan Melih Şah ile oğlunun kavuşması bekleniyor.