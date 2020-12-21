İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! 2021'de yeni bir dalgalanmaya neden olabilir!
Son Dakika
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı!...
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter ve Satürn, uzun yıllar sonra tekrar kavuşuyor
Son Dakika
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter...

Uyanış: Büyük Selçuklu Sultan Alparslan kimdir? Serdar Kılıç rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri Uyanış: Büyük Selçuklu Sultan Alparslan kimdir? Serdar Kılıç rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 21 Aralık 2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

21 Aralık 2020 Pazartesi 19:15
Uyanış: Büyük Selçuklu Sultan Alparslan kimdir? Serdar Kılıç rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Takip Et:

Emre Konuk tarafından yönetilen ve senaryosu Serdar Özonalan tarafından yazılan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin önemli oyuncuları belli oldu. İzleyiciler tarafından büyük bir heyecanla beklenen Uyanış dizisinde Büyük Selçuklu Devleti’nin yapısı, siyaseti ve savaşları konu ediliyor. Sultan 1. Melikşah’ın hayatından önemli bölümlere yer verilen dizinin 28 Eylül günü TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşacağı ifade edilenler arasında yer alıyor. Dizide Nizamülmülk , Gazalî, Ömer Hayyam, Yusuf Hamedan gibi alim, irfan sahibi ve devlet adamlarıyla birlikte Hasan Sabbah gibi Selçuklu Devleti’ni yıkmak için büyük çabalar sarf eden hainler de görülüyor.

Dizinin en önemli karakteri olan Sultan 1. Melikşah’ın babası Sultan Alparslan’ı oynayacak olan oyuncunun belli olmasıyla birlikte izleyiciler bu oyuncu hakkındaki araştırmalarına başladılar. İfade edilenlere bakıldığında Uyanış dizisinde Sultan Alparslan karakterini Serdar Kılıç canlandıracak.

Uyanış Dizisi Sultan Alparslan’ı Canlandıracak Serdar Kılıç Kimdir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan’ı canlandıracak oyuncunun Serdar Kılıç olduğu açıklandı. Serdar Kılıç daha önce yine TRT 1 ekranlarında uzun süredir yayınlanan Doğadaki İnsan programında yer alıyordu. Dağcılık eğitimi alan başarılı oyuncu ODTÜ Beden Eğitimi Bölümü’nden mezun olmuştur. 1969 doğumlu olan Serdar Kılıç halen Marmara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak kariyerine devam etmektedir.



Son Güncelleme: 21.12.2020 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SelçukluYeni DiziUyanışTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şafak Sezer'in yeni filmi!
Şafak Sezer'in yeni filmi!
Exxen platformunda program yapacak olan Zeynep Bastık'ın konukları merak ediliyor
Exxen platformunda program yapacak olan Zeynep Bastık'ın konukları merak ediliyor
Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan biyografisi
Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan biyografisi
Yeni Sihirli Annem dizisinin oyuncuları belli oldu!
Yeni Sihirli Annem dizisinin oyuncuları belli oldu!
MasterChef'te yarışmaya Eray veda etti! Eray Aksungur kimdir?
MasterChef'te yarışmaya Eray veda etti! Eray Aksungur kimdir?
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021'de kimler olacak?
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021'de kimler olacak?

Popüler Haberler

Menajerimi Ara dizisinin Emrah'ı Semi Sırtıkkızıl'ın hayat hikayesi!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Arslantaş kimdir? İlker Kızmaz hakkında bilgiler
Çukur Seren kimdir? İrem Sak kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu nerede çekiliyor? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi çekim yeri
Menajerimi Ara dizisi Leyla kimdir? Pınar Ünsal
Uyanış: Büyük Selçuklu Sultan Alparslan kimdir? Serdar Kılıç rol aldığı yapımlar ve biyografisi
TRT Büyük Selçuklu dizisi Hasan Sabbah karakteri kimdir, gerçek tarihte yaşamışlarmı
Uyanış: Büyük Selçuklu Sencer kimdir? Ekin Koç’un yer aldığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu ve Bozkuş kimdir? Aydoğdu ve Bozkuş tarihte var mıydı?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Yorgos kimdir? Nik Xhelilaj'ın hayatı!
Ptt Kart şifresini unuttum ne yapabilirim? PTT kart şifresi alma ve sıfırlama işlemleri
Kamu bankaları temel destek kredisi 3 Bin TL, 5 Bin TL, 10 Bin TL başvuru ve onay sorgulama ekranı
Esra Erol hapse mi girecek? Esra Erol'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava
Çocuğum hangi ilkokula gidecek? Tc kimlik no ile okul kayıt adresi sorgulama
Devletten esnafa çiftçiye ve girişimcilere özel teşvikler
Çifte Gezegen saat kaçta buluşacak? Google Doodle çifte gezegen nedir? 21 Aralık Jüpiter Satürn kavuşumu nasıl izlenir?
Uyanış Dizisi Batıniler Kimdir? Gerçek tarihte var mı?
İbo Show Yılbaşı Özel programı konukları kimler?
2020 Kanada asgari ücret ne kadar?
Üç aylar ne zaman başlıyor? 3 aylar duası nedir, nasıl okunur? Üç Aylar'da hangi dua ve ibadetler yapılır?
Üç aylar kutlama mesajları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.