İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar kapatıldı
Son Dakika
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar...
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar ?
Son Dakika
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta!...
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....

Uyanış: Büyük Selçuklu Sultan Alparslan kimdir? Gerçek adı nedir? Serdar Kılıç nereli, yaşı kaç?

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan Uyanış: Büyük Selçuklu Sultan Alparslan kimdir? Gerçek adı nedir? Serdar Kılıç nereli, yaşı kaç? hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 23 Kasım 2020 Pazartesi tarihli haberimizde yer alıyor. Uyanış: Büyük Selçuklu Sultan Alparslan kimdir? Gerçek adı nedir? Serdar Kılıç nereli, yaşı kaç? haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

23 Kasım 2020 Pazartesi 19:16
Uyanış: Büyük Selçuklu Sultan Alparslan kimdir? Gerçek adı nedir? Serdar Kılıç nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Emre Konuk tarafından yönetilen ve senaryosu Serdar Özonalan tarafından yazılan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin önemli oyuncuları belli oldu. İzleyiciler tarafından büyük bir heyecanla beklenen Uyanış dizisinde Büyük Selçuklu Devleti’nin yapısı, siyaseti ve savaşları konu ediliyor. Sultan 1. Melikşah’ın hayatından önemli bölümlere yer verilen dizinin 28 Eylül günü TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşacağı ifade edilenler arasında yer alıyor. Dizide Nizamülmülk , Gazalî, Ömer Hayyam, Yusuf Hamedan gibi alim, irfan sahibi ve devlet adamlarıyla birlikte Hasan Sabbah gibi Selçuklu Devleti’ni yıkmak için büyük çabalar sarf eden hainler de görülüyor.


Dizinin en önemli karakteri olan Sultan 1. Melikşah’ın babası Sultan Alparslan’ı oynayacak olan oyuncunun belli olmasıyla birlikte izleyiciler bu oyuncu hakkındaki araştırmalarına başladılar. İfade edilenlere bakıldığında Uyanış dizisinde Sultan Alparslan karakterini Serdar Kılıç canlandıracak.

Uyanış Dizisi Sultan Alparslan’ı Canlandıracak Serdar Kılıç Kimdir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan’ı canlandıracak oyuncunun Serdar Kılıç olduğu açıklandı. Serdar Kılıç daha önce yine TRT 1 ekranlarında uzun süredir yayınlanan Doğadaki İnsan programında yer alıyordu. Dağcılık eğitimi alan başarılı oyuncu ODTÜ Beden Eğitimi Bölümü’nden mezun olmuştur. 1969 doğumlu olan Serdar Kılıç halen Marmara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak kariyerine devam etmektedir.



Son Güncelleme: 23.11.2020 19:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SelçukluYeni DiziUyanışTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
İbo Show konuklarından Olgun Şimşek kimdir?
İbo Show konuklarından Olgun Şimşek kimdir?
MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? MasterChef Ayyüce hakkında bilgiler
MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? MasterChef Ayyüce hakkında bilgiler
Masterchef Uğur, programdan çıkarılması sonrasında yarışmacı arkadaşlarından da tepki gördü!
Masterchef Uğur, programdan çıkarılması sonrasında yarışmacı arkadaşlarından da tepki gördü!
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan Covid-19'a yakalandı!
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan Covid-19'a yakalandı!
Kuruluş Osman dizisi oyuncularından Seray Kaya diziyle alakalı açıklamalarda bulundu!
Kuruluş Osman dizisi oyuncularından Seray Kaya diziyle alakalı açıklamalarda bulundu!

Popüler Haberler

Çukur Seren kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? İrem Sak kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Rap Star yarışması ne zaman başlıyor? Sagopa Kajmer ve Ceza Jüri koltuğunda!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin çekildiği yer neresi? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
Menajerimi Ara dizisi Leyla kimdir? Pınar Ünsal'ın hayatı!
Uyanış: Büyük Selçuklu Sultan Alparslan kimdir? Gerçek adı nedir? Serdar Kılıç nereli, yaşı kaç?
Uyanış Dizisi Hasan Sabbah kimdir? Hasan Sabbah gerçek tarihte var mı?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin Sencer'i Ekin Koç'un hayat hikayesi!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Aydoğdu ve Bozkuş kimdir? Aydoğdu ve Bozkuş tarihte gerçekten var mı?
Uyanış Büyük Selçuklu Yorgos kimdir? Nik Xhelilaj yaşı ve oynadığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Batıniler Kimdir? Batıniler tarihte gerçekten var mı?
Çukur dizisinde Kulkan Erdenet karakterini Mert Yazıcıoğlu canlandırıyor
TOKİ Balıkesir Karesi 2019 kura çekilişi sonuçları belli oldu
3 farklı bankadan 50 bin lira değerinde anında kefilsiz kredi
Yeniden değerleme oranı nedir? Yeniden değerlenme oranı neleri etkiler?
Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlıyor?
FOX TV Sen Çal Kapımı dizisi bitiyor mu, final mi olacak?
2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlar için beklenen haber!
Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam karakterini kim canlandırıyor? Bülent Alkış kimdir?
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
Sol Yanım oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Devlet İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri desteklenmesi yönetmeliği

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.