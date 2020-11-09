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Uyanış Büyük Selçuklu Sencer öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ekin Koç Uyanış dizisine veda mı etti?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından büyük ilgi gösterilen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümü bomba gibi geldi. Dizide Ekin Koç'un canlandırdığı Sencer karakterinin ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu.

09 Kasım 2020 Pazartesi 22:00
Uyanış Büyük Selçuklu Sencer öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ekin Koç Uyanış dizisine veda mı etti?
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TRT 1 ekranlarında izleyenleri ile buluşan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 6. Bölümünün yayınlanmasıyla birlikte izleyenler araştırmalara başladı. Dizinin son ölümünde Sencer ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. İzleyenler Sencer karakterinin ölüp ölmeyeceğine yönelik araştırma yapıyorlar.

Uyanış Büyük Selçuklu Sencer Ölecek mi?


Uyanış dizisinde Ekin Koç tarafından canlandırılan Ahmed Sencer karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağına yönelik henüz elde edilmiş bir bilgi bulunmuyor. Karakterin önemli bir yer tutmasından dolayı ölmesi beklenmiyor. Ancak kesin sonuç önümüzdeki hafta yayınlanan yeni bölümden sonra belli olacak.

Ahmet Sencer Kimdir?

Diziyi takip edenlerin gündemine gelen Ahmed Sencer hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Melikşah’ın oğlu olan Ahmet Sencer’in 1086 senesinde çok güzel yüzlü bir bebek olarak doğduğu ancak çocukluğunda geçirdiği çiçek hastalığı nedeniyle yüzünden büyük izlerin kaldığı bilinmektedir. Daha 6 yaşındayken babası Melikşah’ın hayatını kaybetmesi ile birlikte kendini hanedan içindeki taht kavgasında bulmuştur. Daha sonra taht kavgasının sonucunda Sultan Berkyaruk 12 yaşındaki kardeşi Sencer’e Horasan valiliğini vermiştir. 20 sene boyunca burayı idare eden Sencer, 1157 senesinde hayatını kaybetti.



Son Güncelleme: 09.11.2020 22:00
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Trt 1Uyanış Büyük SelçukluSencerEkin Koç
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