Uyanış Büyük Selçuklu Sencer kimdir, gerçek tarihte var mıydı?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizide Melikşah’ın oğlu Sencer’i ise oyuncu Ekin Koç canlandırıyor. Pazartesi akşamları 20:00’de yayınlanan dizide Ekin Koç’un performansı çok beğeniliyor. D

Ekin Koç kimdir?

21 Haziran 1992 yılında Antalya’da dünyaya gelen Ekin Koç, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Oyunculuk eğitimlerine Akademi 35 Buçuk Sanat Evi’nde başlayan Koç, ilk olarak 2013 yılında Sana Bir Sır Vereceğim adlı diziyle kamera karşısına geçmiştir.

Büyük Selçuklu Sencer tarihte var mı?

İlerleyen yıllarda Benim Adım Gültepe, Senden Bana Kalan gibi yapımlarda yer alan oyuncu son olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sencer karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Yakışıklı oyuncu kariyerinde Muhteşem Yüzyıl, 7Yüz, Hayat Sırları, Bozkır gibi yapımlarda yer almıştır. Geçtiğimiz yıl Farah Zeynep Abdullah ile Benim İçin Şampiyon filminde yer alan oyuncu buradaki performansıyla övgü toplamıştı.

Sencer Melikşah’ın oğludur. Annesi cariye kökenli Taceddin Seferiyye Hatun’dur. Melikşah 1086 yılında bir sefere çıkmış ve bu sırada Sencer Sincar’da dünyaya gelmiştir. 1092 yılında babası Melikşah’ın ölmesinin ardından devlet bir kaosun içerisine girdi.

Melikşah’ın diğer oğlu I.Mahmut sultanlığını ilan etti. Melikşah’ın büyük oğlu Berkyaruk ise kendi destekçileri tarafından Rey şehrine kaçırılmış ve Sultan olarak ilan etti. Bu iki isim Sultan olmak için karşı karşıya gelmiş ve 1093 yılında Buruçird bölgesinde yapılan savaşta Berkyaruk galip geldi.

Berkyaruk 12 yaşındakş Ahmet Sencer’i Horasan Valisi olarak atadı. 20 yıl Horasan’ı idare eden Sencer, Horasan Selçuklu Devleti Sultanı oldu. Bu sırada 1015 yılında Melikşah vefat etti. Horasan Sultanı Ahmet Sencer, Selçuklu Sultanı oldu.