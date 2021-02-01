İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...

Uyanış: Büyük Selçuklu Sencer kimdir? Gerçek adı nedir? Ekin Koç nereli, yaşı kaç?

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Uyanış: Büyük Selçuklu Sencer kimdir? Gerçek adı nedir? Ekin Koç nereli, yaşı kaç? konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlanan haberimize göz atarak, Uyanış: Büyük Selçuklu Sencer kimdir? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

01 Şubat 2021 Pazartesi 19:15
Uyanış: Büyük Selçuklu Sencer kimdir? Gerçek adı nedir? Ekin Koç nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Uyanmış Büyük Selçuklu karakterini canlandıran oyuncu Ekin Koç, 21 Haziran 1992'de Antalya'da doğdu. 180 boyu ve 73 kilo ağırlığındaki oyuncumuz, Muhteşem Yüzyıl dizisinde 1.Ahmet rolünü oynadı. Şimdi Trt ekranlarında yayınlanacak olan Selçuklu dizisinde Sencer rolü ile dizide yer almaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2016 Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncuları Ödül Töreni'nde, Senden Bana Kalan filmindeki karakteriyle ödül kazandı.

Şimdilerde Uyanış dizisinde Sencer'e hayat veren Ekin Koç, kariyerine 2013 yılında Sana Bir Sır Vereceğim dizisi ile başladı. Bu dizide Kıvanç karakteriyle ekrana gelen oyuncu 2014 yılında Benim Adım Gültepe dizisinde rol almıştır.

Uyanış Dizisi Sencer Tarihte Kimdir? 

Eski Türk tarihinden uyarlanan filmde Melikşah ve Terken Hatun’un oğulları olan Ahmed Sencer 1086 senesinde dünyaya gelmiş ve 1157 senesinde vefat etmiştir. Horasan Selçuklu devletine atanan babsının ölümünün ardından kendisi Büyük Selçuklu Devletinin son sultanı kendisi olmuştu.



Son Güncelleme: 01.02.2021 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TRT1DiziUyanış Büyük Selçuklu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu!
Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu!
Yasak Elma 97. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı
Yasak Elma 97. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı
Sonic the Hedgehog’un dizisi çıkıyor
Sonic the Hedgehog’un dizisi çıkıyor
Çukur'un Cennet'i Aylin Engör kimdir?
Çukur'un Cennet'i Aylin Engör kimdir?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai final kararı aldı!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai final kararı aldı!
Survivor Gonca Kakar kimdir, kaç yaşında, boyu ve kilosu merak ediliyor
Survivor Gonca Kakar kimdir, kaç yaşında, boyu ve kilosu merak ediliyor

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 3 Şubat 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 3 Şubat 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 3 Şubat 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 3 Şubat 2021 Çarşamba indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 3 Şubat 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
3 Şubat 2021 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası ödemeleri hesaplara yatmaya başladı mı?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 3 Şubat 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 3 Şubat 2021 Çarşamba
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 3 Şubat 2021 Çarşamba
3 Şubat 2021 Çarşamba Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
TRT 1 canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Muhtasar Beyanname verilmezse prim belgeleri nasıl verilir?
Avlu dizisi bitti mi? Avlu artık devam etmeyecek mi?
Survivor 2021 belli olan yarışmalar ve başlangıç tarihi
Akıllı telefonların SAR ve Radyasyon seviyeleri - SAR değeri en az ve en fazla olan akıllı telefonlar
2020 Engelli memur alımı ve şartları
CİMER şikayet kayıt ve şikayet durumu sorgulama nasıl yapılır? CİMER işlem sonucu sorgulama
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
e-Devlet kira yardımı başvurusu şartları nelerdir? 2021 yılı 960 TL kira yardımı için şartlar
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Burç tarihleri değişti mi? Astrolojik dengeleri değiştirecek açıklama
Show TV canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.