İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Takım ilk kez Rusya'yı mağlup etti
Son Dakika
Milli Takım ilk kez Rusya'yı...
Bakan Koca uyardı: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Bakan Koca uyardı: Virüs daha...
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
Konya'da bir genç, birlikte olduğu...
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...

Uyanış: Büyük Selçuklu Sencer kimdir? Ekin Koç yaşı ve oynadığı diziler

Sıcak gündemde yer tutan Uyanış: Büyük Selçuklu Sencer kimdir? Ekin Koç yaşı ve oynadığı diziler ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 16 Kasım 2020 Pazartesi tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

16 Kasım 2020 Pazartesi 19:15
Uyanış: Büyük Selçuklu Sencer kimdir? Ekin Koç yaşı ve oynadığı diziler
Takip Et:

Uyanmış Büyük Selçuklu karakterini canlandıran oyuncu Ekin Koç, 21 Haziran 1992'de Antalya'da doğdu. 180 boyu ve 73 kilo ağırlığındaki oyuncumuz, Muhteşem Yüzyıl dizisinde 1.Ahmet rolünü oynadı. Şimdi Trt ekranlarında yayınlanacak olan Selçuklu dizisinde Sencer rolü ile dizide yer almaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2016 Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncuları Ödül Töreni'nde, Senden Bana Kalan filmindeki karakteriyle ödül kazandı.


Şimdilerde Uyanış dizisinde Sencer'e hayat veren Ekin Koç, kariyerine 2013 yılında Sana Bir Sır Vereceğim dizisi ile başladı. Bu dizide Kıvanç karakteriyle ekrana gelen oyuncu 2014 yılında Benim Adım Gültepe dizisinde rol almıştır.

Uyanış Dizisi Sencer Tarihte Kimdir? 

Eski Türk tarihinden uyarlanan filmde Melikşah ve Terken Hatun’un oğulları olan Ahmed Sencer 1086 senesinde dünyaya gelmiş ve 1157 senesinde vefat etmiştir. Horasan Selçuklu devletine atanan babsının ölümünün ardından kendisi Büyük Selçuklu Devletinin son sultanı kendisi olmuştu.



Son Güncelleme: 16.11.2020 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TRT1DiziUyanış Büyük Selçuklu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?

Popüler Haberler

Çukur Seren kimdir? İrem Sak rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Menajerimi Ara Emrah karakterini kim canlandırıyor? Semi Sırtıkkızıl kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Arslantaş kimdir? İlker Kızmaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? TRT Uyanış Büyük Selçuklu dizisi konusu ve çekim yeri
Menajerimi Ara'a katılan Pınar Ünsal Kimdir? Leyla karakteri kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Sultan Alparslan kimdir? Serdar Kılıç'ın hayatı!
Uyanış: Selçuklu dizisinde adı geçen Hasan Sabbah tarihte kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu Sencer kimdir? Ekin Koç yaşı ve oynadığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu ve Bozkuş kimdir, gerçek tarihte var mıydı?
Uyanış Büyük Selçuklu Yorgos karakterini kim canlandırıyor? Nik Xhelilaj kimdir?
Ambulans Şoförü olmak için gerekli şartlar nelerdir? Ambulans şoförleri 2020 yılında ne kadar maaş alırlar?
Kanal D Yeni Hayat Dizisi ne zaman başlıyor? Yeni hayat konusu nedir?
Gelinim Mutfakta puan durumu 28 Ağustos Çarşamba
Arka Sokaklar Serpil kimdir? Gerçek adı ne? Filiz Kaya hakkında bilgiler
İŞKUR ile Kamu ve Özel sektöre 2440 Güvenlik, Şoför ve İşçi alımı yapılacak!
Emanet dizisi Kiraz karakterini kim canlandırıyor? Gülderen Güler kimdir?
Süt parası hangi kurumdan alınır, süt parası hesaba yatar mı? 2020
Show TV Öykü Gürman ile Günün Yemeği neden yok, neden yayınlanmadı?
Kefilsiz kredi nasıl çekebilirim? 2020 Kefilsiz evraksız kredi veren bankalar
10 Bin Adım dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu ve dizi konusu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.