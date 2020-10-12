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Uyanış: Büyük Selçuklu Sencer kimdir? Ekin Koç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Uyanış: Büyük Selçuklu Sencer kimdir? Ekin Koç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 12 Ekim 2020 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak, Uyanış: Büyük Selçuklu Sencer kimdir? konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

12 Ekim 2020 Pazartesi 19:15
Uyanış: Büyük Selçuklu Sencer kimdir? Ekin Koç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Uyanmış Büyük Selçuklu karakterini canlandıran oyuncu Ekin Koç, 21 Haziran 1992'de Antalya'da doğdu. 180 boyu ve 73 kilo ağırlığındaki oyuncumuz, Muhteşem Yüzyıl dizisinde 1.Ahmet rolünü oynadı. Şimdi Trt ekranlarında yayınlanacak olan Selçuklu dizisinde Sencer rolü ile dizide yer almaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2016 Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncuları Ödül Töreni'nde, Senden Bana Kalan filmindeki karakteriyle ödül kazandı.


Şimdilerde Uyanış dizisinde Sencer'e hayat veren Ekin Koç, kariyerine 2013 yılında Sana Bir Sır Vereceğim dizisi ile başladı. Bu dizide Kıvanç karakteriyle ekrana gelen oyuncu 2014 yılında Benim Adım Gültepe dizisinde rol almıştır.

Uyanış Dizisi Sencer Tarihte Kimdir? 

Eski Türk tarihinden uyarlanan filmde Melikşah ve Terken Hatun’un oğulları olan Ahmed Sencer 1086 senesinde dünyaya gelmiş ve 1157 senesinde vefat etmiştir. Horasan Selçuklu devletine atanan babsının ölümünün ardından kendisi Büyük Selçuklu Devletinin son sultanı kendisi olmuştu.



Son Güncelleme: 12.10.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
TRT1DiziUyanış Büyük Selçuklu
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