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Uyanış: Büyük Selçuklu Sencer karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ekin Koç kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Basın gündeminde sık sık kendisine yer bulan Uyanış: Büyük Selçuklu Sencer karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ekin Koç kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine ilişkin sıcak gelişmeleri, 2 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyarak hemen öğrenebilirsiniz.

02 Kasım 2020 Pazartesi 19:15
Uyanış: Büyük Selçuklu Sencer karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ekin Koç kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Uyanmış Büyük Selçuklu karakterini canlandıran oyuncu Ekin Koç, 21 Haziran 1992'de Antalya'da doğdu. 180 boyu ve 73 kilo ağırlığındaki oyuncumuz, Muhteşem Yüzyıl dizisinde 1.Ahmet rolünü oynadı. Şimdi Trt ekranlarında yayınlanacak olan Selçuklu dizisinde Sencer rolü ile dizide yer almaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2016 Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncuları Ödül Töreni'nde, Senden Bana Kalan filmindeki karakteriyle ödül kazandı.


Şimdilerde Uyanış dizisinde Sencer'e hayat veren Ekin Koç, kariyerine 2013 yılında Sana Bir Sır Vereceğim dizisi ile başladı. Bu dizide Kıvanç karakteriyle ekrana gelen oyuncu 2014 yılında Benim Adım Gültepe dizisinde rol almıştır.

Uyanış Dizisi Sencer Tarihte Kimdir? 

Eski Türk tarihinden uyarlanan filmde Melikşah ve Terken Hatun’un oğulları olan Ahmed Sencer 1086 senesinde dünyaya gelmiş ve 1157 senesinde vefat etmiştir. Horasan Selçuklu devletine atanan babsının ölümünün ardından kendisi Büyük Selçuklu Devletinin son sultanı kendisi olmuştu.



Son Güncelleme: 02.11.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
DiziTRT1Uyanış Büyük Selçuklu
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