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Uyanış Büyük Selçuklu Sencer Bey kimdir, nasıl öldü?

TRT 1'de yayınlanan Uyanış : Büyük Selçuklu dizisi ,seyircilerin severek izlediği dizilerden biridir. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Sencer Bey karakteri merak edilmektedir. Seyirciler ,gerçek tarihte Sencer Bey'in kim olduğunu ve nasıl öldüğünü araştırmaktadır. Gerçek tarihte Sencer Bey kimdir? Bu haberimizde Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Sencer Bey ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte Ahmed Sencer hakkında merak edilenler...

10 Mayıs 2021 Pazartesi 20:51
Uyanış Büyük Selçuklu Sencer Bey kimdir, nasıl öldü?
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TRT 1’de yayınlanan Uyanış : Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah’ın oğlu Sencer Bey karakterini Ekin Koç canlandırmaktadır. Dizi her Pazartesi günü TRT 1'de yayınlanmaktadır. 

  Büyük Selçuklu için Ahmed Sencer çok önemli bir rol oynamaktadır. Annesi Seferriye Hatun ve babası Sultan Melikşah'dır. Tarihte Sencer Bey kimdir?

Ahmed Sencer

Ahmed Sencer ya da Sultan Sencer ve Muizzeddin Ahmed Sencer 1097 ve 1118 tarihleri arasında Horasan Selçuklu Sultanı olmuştur. 118 ve 1157 tarihleri arasında da Büyük Selçuklu Sultanı olmuştur. Sultan Ahmet Sencer 8 Mayıs 1157 senesinde hayatını kaybetti. Merv’deki türbede mezarı bulunmaktadır.

Ekin Koç

 Dizide Ahmed Sencer karakterini canlandıran Ekin Koç 21 Haziran 1992 senesinde Antalya’da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. Oyunculuk eğitimini Akademi 35 Buçuk Sanat Evi’nde aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2013 senesinde Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide yaşadı. 2014 senesinde ise Benim Adım Gültepe dizisinde Seyfi karakterini canlandırdı. 2015 yılında da Senden Bana Kalan isimli filmde yer alarak ilk kez beyaz perde de ekranlara çıktı.

Muhteşem Yüzyıl : Kösem dizisinde I.Ahmet karakterini oynamıştır. Blu TV’de 7yüz isimli dizide oynadı. Blu TV’nin bir diğer özel yapım dizisi olan Bozkır dizisinde Nuri Pamir adlı karakteri canlandırmıştır. Bizim İçin Şampiyon isimli filmde başrol oynamıştır.




Son Güncelleme: 10.05.2021 20:51
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