Uyanış Büyük Selçuklu Şelemzar Emiri kimdir?

Şelemzar Emiri kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisini sevenler Şelemzar Emiri’nin kim olduğunu merak etmektedir.
Şelemzar Emiri, Büyük Selçuklu Devleti’nin çok güçlü emirlerindendir. TRT 1 ‘ de yayınlanmakta olan dizide sıklıkla yer almaktadır. Şelemzar Emiri Emir İlteber hakkıda detaylar merak edilmiştir.
Dizide Şelemzar Emiri Emir İlteber rolünü oynayan oyuncu hakkında detaylar merak edilmektedir.
Karaktere hayat veren oyuncu Taner Turan’ dır.
Taner Turan biyografisi:
- 17 Aralık 1969’ da Erzurum’da doğdu.
- Anadolu Üniversitesinde Devlet Konservatuarını bitirdi.
- Sivas devlet tiyatrosunda 8 sene sahne aldı.
- Bursa devlet tiyatrosuna geçiş yaptı.
- Birçok tiyatroda yönetmenlik ve oyunculuk yaptı.
- 2000 senesinde ilk kez ekran deneyimi olarak Dikkat Bebek Var dizisinde rol aldı.
- Nebahat Nalan Höke ile hayatını birleştirdi.
- Başarılı oyuncunun rol aldığı diğer yapımlar:
- Tatlı Hayat - 2001
- Aslı ile Kerem – 2002
- A.G.A – 2003
- Kurtlar Vadisi Pusu – 2007
- Ezel – 2010
- Mavi Kelebekler – 2012
- Muhteşem Yüzyıl – 2013
- Şeref Meselesi – 2014
- Paramparça – 2016
- Ölene Kadar – 2017
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – 2017
- Bir Deli Rüzgar – 2018
- Kimse Bilmez – 2019
Son Güncelleme: 22.12.2020 15:00