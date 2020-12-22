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Uyanış Büyük Selçuklu Şelemzar Emiri kimdir?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu ilgiyle takip edilmektedir. Dikkat çeken karakterlerden biri olan Şelemzar Emiri Emir İlteber karakterini canlandıran oyuncu hakkında detaylar merak edilmektedir. Emir İlteber kimdir? Taner Turan' ın hayatı araştırılmıştır.

22 Aralık 2020 Salı 15:00
Uyanış Büyük Selçuklu Şelemzar Emiri kimdir?
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Şelemzar Emiri kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisini sevenler Şelemzar Emiri’nin kim olduğunu merak etmektedir.

Şelemzar Emiri, Büyük Selçuklu Devleti’nin çok güçlü emirlerindendir. TRT 1 ‘ de yayınlanmakta olan dizide sıklıkla yer almaktadır.  Şelemzar Emiri Emir İlteber hakkıda detaylar merak edilmiştir.

Şelemzar, Büyük Selçuklu Devleti’ nin İran sınırları içinde yer alan bir bölgesidir. Selçuklu döneminde bu bölge emirlikti yöneticisi ise Emir İlteber’ di. Emir İlteber, Sultan Sencer’in sevdalandığı Tuna Hatun’un babasıdır.

Dizide Şelemzar Emiri Emir İlteber rolünü oynayan oyuncu hakkında detaylar merak edilmektedir.

Karaktere hayat veren oyuncu Taner Turan’ dır.

Taner Turan biyografisi:

  • 17 Aralık 1969’ da Erzurum’da doğdu.
  • Anadolu Üniversitesinde Devlet Konservatuarını bitirdi.
  • Sivas devlet tiyatrosunda 8 sene sahne aldı.
  • Bursa devlet tiyatrosuna geçiş yaptı.
  • Birçok tiyatroda yönetmenlik ve oyunculuk yaptı.
  • 2000 senesinde ilk kez ekran deneyimi olarak Dikkat Bebek Var dizisinde rol aldı.
  • Nebahat Nalan Höke ile hayatını birleştirdi.
  • Başarılı oyuncunun rol aldığı diğer yapımlar:
  • Tatlı Hayat - 2001
  • Aslı ile Kerem – 2002
  • A.G.A – 2003
  • Kurtlar Vadisi Pusu – 2007
  • Ezel – 2010
  • Mavi Kelebekler – 2012
  • Muhteşem Yüzyıl – 2013
  • Şeref Meselesi – 2014
  • Paramparça – 2016
  • Ölene Kadar – 2017
  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – 2017
  • Bir Deli Rüzgar – 2018
  • Kimse Bilmez – 2019


Son Güncelleme: 22.12.2020 15:00
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Anahtar Kelimeler:
şelemzar EmiriBüyük Selçuklu DevletiTRT1
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