Uyanış Büyük Selçuklu Şelemzar Emiri kimdir?

Şelemzar Emiri kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisini sevenler Şelemzar Emiri’nin kim olduğunu merak etmektedir.

Şelemzar Emiri, Büyük Selçuklu Devleti’nin çok güçlü emirlerindendir. TRT 1 ‘ de yayınlanmakta olan dizide sıklıkla yer almaktadır. Şelemzar Emiri Emir İlteber hakkıda detaylar merak edilmiştir.

Şelemzar, Büyük Selçuklu Devleti’ nin İran sınırları içinde yer alan bir bölgesidir. Selçuklu döneminde bu bölge emirlikti yöneticisi ise Emir İlteber’ di. Emir İlteber, Sultan Sencer’in sevdalandığı Tuna Hatun’un babasıdır.

Dizide Şelemzar Emiri Emir İlteber rolünü oynayan oyuncu hakkında detaylar merak edilmektedir.

Karaktere hayat veren oyuncu Taner Turan’ dır.

Taner Turan biyografisi: