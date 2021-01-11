İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Uyanış Büyük Selçuklu Rüstem kimdir? Aytek Şayan biyografisi

Ocak 11 2021 günü haberlerimiz arasında yer alan Uyanış Büyük Selçuklu Rüstem kimdir? Aytek Şayan biyografisi ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Uyanış Büyük Selçuklu Rüstem kimdir? Aytek Şayan biyografisi konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 11 Ocak 2021 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

11 Ocak 2021 Pazartesi 20:01
Uyanış Büyük Selçuklu Rüstem kimdir? Aytek Şayan biyografisi
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanan izleyicilerin büyük ilgisini çeken tarih dizilerinden olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi her hafta pazartesi akşamları izleyicisi ile buluşuyor. Her hafta heyecan, entrika ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicisini ekran başına bağlayan dizide bu hafta Batinilerin Baş Dai olan Hasan Sabbah’ın etkisi ve gücü giderek artarken, Sencer’in sürekli farklı sebeplerden dolayı suçlanarak kendini bu iftiralardan kurtarmaya çalışıyor. Dizide Bizans Büyükelçisi Ducas, Batı’dan Rüstem’i öldürerek suçu Sencer’e attı. İzleyiciler merakla ilerleyen bölümleri ve olayları merak ederken dizinin karakteri olan Rüstem kimdir sorusu merak konusu oldu. 

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Rüstem karakterine hayat veren oyuncu Aytek Şayandır. Peki Aytek Şayan kimdir? Hangi dizilerde oynamıştır? gibi sorular araştırılmaya başlanmıştır. Siz okuyucularımız için Aytek Şayan hakkındaki bilgileri haberimizde derledik. 

Aytek Şayan kimdir?

Aytek Şayan 1985 yılında İzmir’de dünyaya gözlerini açmıştır. Veterinerlik fakültesindeki yüksek öğrenimini yarıda bırakarak Bilkent Üniversitesinde eğitim hayatına devam eden Şayan, 2013 yılında Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılında ilk televizyon dizisi hayatına İsimsizler adlı dizide başlamıştır. Dizide 11 bölüm bulunmuştur. Ardından 2018 yılında şimdi olduğu gibi TRT1 erkanlarında önemli tarih dizilerinden olan ve izleyicisini büyük bir heyecanla televizyon karşısında geçiren Diriliş Ertuğrul dizisinde Lais karakteriyle 7 bölüm oynamıştır. 2019 yılının başlarında Star TV’de yayınlanan Kuzgun dizisinin ana kadrosunda yer almıştır. Şu an ise Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Rüstem karakterine hayat vermektedir. 



Son Güncelleme: 11.01.2021 20:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aytek şayanUyanış Büyük SelçukluTRT1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı hangi gün yayınlanacak?
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı hangi gün yayınlanacak?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı

Popüler Haberler

Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? Maraşlı dizi çekim yeri ve mekanları
Halk Eğitim kursları ne zaman açılacak? Yarım kalan kurslar devam edecek mi?
Maraşlı dizisindeki Bu Şehir Başkadır şiiri sözleri
Çukur dizisinde Çağatay’ın getirdiği maskeli dövüşçü kimdir?
Çukur dizisi Seher kimdir? Begüm Akkaya'nın yer aldığı diziler
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak kimdir, nereli yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Mansur kimdir? Nizamettin Özkaya'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kuvel Kalesi nerededir? Kuvel Kalesi hangi ilde, kim tarafından fethedildi?
Uyanış Büyük Selçuklu Rüstem kimdir? Aytek Şayan biyografisi
Uyanış Büyük Selçuklu Zübeyde kimdir? Sezin Akbaşoğulları hakkında bilgiler
Burs nedir? Maddi durumu kötü olan öğrencilere burs veren kurumlar
Çukur Çağatay kimdir? Gerçek adı nedir? Nejat İşler hakkında bilgiler
2020 yeni torba yasa geliyor! KYK Borcu,Vergi, sicil affı da gündemde! Torba yasa ne zaman çıkar?
Kefaret dizisi kadrosuna dahil olan yeni oyuncular kimdir?
Burun Ahtapotu hastalığı belirtileri nedir? Burun Ahtapotu hastalığı neden olur?
Sex and the City dizisi HBO Max ile geri dönüyor
Yıldız Tilbe İbo Show'a katılacak mı?
Türk Telekom 650 personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2021 Türk Telekom personel alım kadroları
Vergi levhası nedir? 2021 Vergi Levhası almak için gerekli belgeler ve işlemler
Devletten konut hesabında birikim yapan vatandaşlara geri ödemesiz 2021 devlet konut alım desteği
Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah kimdir? Buğra Gülsoy’un yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.