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Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu ve dizi konusu

Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu ve dizi konusu ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 4 Eylül 2020 Cuma tarihli yazımızda ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

04 Eylül 2020 Cuma 14:21
Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu ve dizi konusu
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Akli Film yapımcılığında ekranlara taşınan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Eylül ayında TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Geçmiş dönemde ismi Nizam-ı Alem olarak açıklanmış olan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah’ın hayatı konu alınacak.

Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu

Buğra Gülsoy  – Sultan Melikşah

Hatice Şendil – Terken Hatun

Ekin Koç – Ahmed Sencer

Sevda Erginci – Tuna

Leyla Lydia Tuğutlu – Elçin

Mehmet Özgür – Nizamülmülk

Cemal Toktaş -İmam Gazali

Gürkan Uygun – Hasan Sabbah

Osman Sonant – Andreas

İlker Kızmaz – Arslantaş

Buğra Gülsoy kimdir?

Sultan Melikşah karakterine Buğra Gülsoy hayat verecek. 22 Şubat 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Gülsoy, Kıbrıs’ta Mimarlık eğitimi almıştır. Tiyatro kulübüyle oyunculukla tanışan Gülsoy, Aşk Yeniden dizisiyle kitlelerce tanınmıştır. Gülsoy’un başarısız olduğu 8. Gün ile Azize dizileri de sorunlar yaşanmasına neden olmuştur.


Hatice Tendil kimdir?

Terken Hatun karakterine hayat verecek oyuncu Hatice Şendil’dir. 2 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Şendil, Türkiye güzelidir. Geçmiş dönemde modellik ve mankenlik yapan ünlü oyuncu Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle oyunculuk hayatına başladı. Dila Hanım ile Kaderimin Yazıldığı Gün dizileriyle kariyerinde zirve yapan Şendil, yapımcı Burak Sağyaşar ile evlenen Tendil anne olduktan sonra uzunca bir süre oyunculuk kariyerine ara verdi.

Ekin Koç kimdir?

Ahmet Sencer karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ekin Koç’tur. 21 Haziran 1992 tarihinde dünyaya gelen Ekin Koç, geçmiş dönemde Muhteşem Yüzyıl dizisinde 1. Ahmet karakterine hayat vermiştir. Ekin Koç Akademi 35.5’te oyunculuk eğitimleri alan Koç; Sana Bir Sır Vereceğim, Benim Adım Gültepe’de rol almıştır.

Sevda Erginci kimdir?

Tuna karakterine hayat verecek Sevda Erginci, 3 Ekim 1993 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Karagül dizisinde Ayşe karakteriyle ün kazanan Erginci, Sevgili Geçmiş dizisinde yer almıştır.

Leyla Lydia Tuğutlu kimdir?

Elçin karakterine hayat verecek Tuğutlu, 29 Ekim 1989 tarihinde Almanya’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Alman dili eğitimi gören Tuğutlu, Ceyhun Ergin ile dünyaevine girmiştir. Geçmiş dönemde Kızım dizisinde Buğra Gülsoy’un partneri olan Tuğutlu şimdilerde Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde rol alacak.

Mehmet Özgür kimdir?

Nizamülmülk karakterine hayat verecek Mehmet Özgür, 30 Ağustos 1970 tarihinde dünyaya gelmiştir. Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde Mehmet Akif Ersoy’a hayat veren ünlü oyuncu, Vuslat dizisinde rol almıştır.

Cemal Toktaş kimdir?

İmam Gazali karakterine hayat verecek Cemal Toktaş, 14 Ocak 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Toktaş, Yılanların Öcü dizisiyle ün kazanmıştır. Meryem ve Bizim Hikaye dizilerinde de rol alan ünlü oyuncu dizide İmam Gazali’yi canlandıracak.

Gürkan Uygun kimdir?

24 Mayıs 1974 tarihinde Kocaeli’nde dünyaya gelen Gürkan Uygun, aslen Ordulu’dur. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Memati karakteriyle sevilen Uygun, Payitaht Abdülhamid dizisinde Halil Halid karakterine 3 sezon boyunca hayat vermiştir.

 



Son Güncelleme: 04.09.2020 14:21
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Uyanış: Büyük Selçuklu
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