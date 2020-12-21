Uyanış Büyük Selçuklu Nizamülmülk ölüyor mu? Nizamülmülk kimdir, gerçek tarihte ne zaman öldü?

Nizamülmülk, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde seyircilerin karşısına geliyor. Dizide yer alan bu karaktere Mehmet Özgür hayat vermektedir. Bu akşam ekranlarda olacak olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Nizamülmülk’ün ameliyat olduğu sahne seyircilerin aklını karıştırmış durumda.

Mehmet Özgür’ün canlandırdığı Nizamülmülk karakterine ne olacağı merak konusu oldu. TRT 1 ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan dizinin yeni bölüm fragmanında Nizamülmülk’ün olduğu sahne izleyicilerin aklını karıştırmış durumda. Reyting sırlamasında üst sıralarda yer alan dizide Nizamülmülk’ün ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu.

Nizamülmülk kimdir, gerçek hayatta nasıl vefat etmiştir?

Nizamülmülk, İran'ın Horasan ilçesinin Tus şehrinde 21 Zilkade 408/10 Nisan 1018'de doğdu.

Bu dönemde şehir, Gazne devletinin idaresi altındaydı. İlk devlet görevini Gazne sultanlarına yaptı. Devlet işlerine Gazne Devletinin Horasan valisi ile çalışarak başladı ve 1059'da Gazneli Horasan valisi oldu.

1063'ten itibaren Alparslan'ın Belh valisi ile Selçuklu devletinde kaldı. 1064 yılında Büyük Selçuklu Devleti'nin vezirliğine atandı. Alp Arslan (hükümdarlık 1063-1072) ve Melikşah (hükümdarlık 1072-1092) dönemlerinde önemli bir vezirdi.

Ülkenin emirlerinin kurucusu anlamına gelen Nizamülmülk adını Abbasi halifesi Kâim bi Emrillah verdi. O dönemin Nakşibendi şeyhi Abu Ali Farmedi'ye saygı duyuyordu. Ancak 1092 yılında haşhaşiler tarafından şehit edildi.

Uyanış Büyük Selçuklu Nizamülmülk ölecek mi?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünün ekranlara gelmesiyle beraber netlik kazanacak.