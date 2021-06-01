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Uyanış Büyük Selçuklu neden final yapıyor? Uyanış Büyük Selçuklu final tarihi

Uyanış Büyük Selçuklu’nun final yapacağı kesinleşti. Sevilen dizinin niçin final yapacağı merak konusu oldu. Dizi hakkında son gelişmeleri haberimizden öğrenebilirsiniz.

01 Haziran 2021 Salı 11:01
Uyanış Büyük Selçuklu neden final yapıyor? Uyanış Büyük Selçuklu final tarihi
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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin final yapacağı kesinleşti. Dizinin final yapacak oluşu hayranları hüsrana uğrattı. Uyanış Büyük Selçuklu’da Sultan Melikşah dönemi anlatılırken geçmişe dönülerek Sultan Alpaslan döneminin anlatılacağı açıklandı.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, son zamanlarda hikaye anlatışıyla beraber gerçeklerden çok uzaklaştığı yönünde çok eleştirilmişti. Çekimler sırasında set içerisinde birinin koronavirüse yakalanmasıyla beraber iki hafta ara vermek durumunda olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi için işler daha da kötüleşti. Konunun ve oyuncuların git gide değişmesiyle beraber dizi bambaşka bir hal aldı.

 

Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları değişiyor

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yer alan oyuncuların tamamen değiştirilmesi fikri onaylandı. Başrolde bulunan Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun ve Sevda Erginci gibi birçok ünlü ismin diziden ayrılacağı açıklandı. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni başrolü ise Barış Arduç olacak. Sultan Alpaslan rolünü üstlenen Barış Arduç, çalışmalara başlayacak.

Tamamen değişen oyuncu kadrosu ile Akli Film daha birçok ünlü isimle anlaşma imzalayacaklarını duyurdu. Hem konusu hem de kadrosu değişen dizi merakla bekleniyor.

 

Uyanış Büyük Selçuklu final tarihi

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 35. Bölümüyle beraber sezon finali vermesi bekleniyordu. Dizinin konusunun ve oyuncularının değişmesiyle beraber dizinin 35. Bölümünde gerçekleşen sezon finali, kısmen tam bir final olarak sayılacak. Yeni sezonda yeni bir konu ve yeni bir oyuncu kadrosuyla karşımıza gelecek olan Uyanış Büyük Selçuklu merakla bekleniyor.


Son Güncelleme: 01.06.2021 11:01
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Anahtar Kelimeler:
Uyanış Büyük SelçukluFinal BölümüSultan MelikşahSultan Alpaslan
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