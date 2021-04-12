Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, kaçıncı bölümde sezon finali yapacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen tarih dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu’nun kaçıncı bölümünde final yapacağı dizinin sevenleri tarafından merakla araştırılıyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi kaçıncı bölümde final yapacak?

Emre Konuk tarafından yapmıclığı senaristliği yapılan ve yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci’nin oturduğu, oyuncu kadrosunda ise Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun ve Sevda Erginci gibi isimlerin yer aldığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 36. Bölümüyle TRT 1 ekranlarından ayrılarak izleyicilerine veda edecek.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 28. Bölümüyle bu akşam saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında!