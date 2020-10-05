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Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman final yapacak? TRT ile Kaç sezonluk sözleşme imzalandı?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümü ile ekranlara geldikten sonra ciddi bir izlenme yakalayarak rekor kırdı. Pek çok dizi hayranı ise Uyanış: Büyük Selçuklu'nun ne zaman final yapacağını ve dizi yapımcılarının TRT ile kaç sezonluk sözleşme imzaladığını merak etmeye başladı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 16:25
Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman final yapacak? TRT ile Kaç sezonluk sözleşme imzalandı?
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Diriliş Ertuğrul dizisi sonrasında TRT ekranlarında devam eden tarihi dizilere bir yenisi daha eklenmişti. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ile sezona iddialı bir giriş yapan dizinin ne zaman final yapacağı ise merak edilmeye başlandı. Dizide gerek oyunculuklar gerekse konusu itibari ile ilk bölümle birlikte büyük bir izleyici kitlesi kazanan Uyanış: Büyük Selçuklu izleyenleri dizinin uzun sürmesini istiyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu kaç sezon sürecek?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Diriliş Ertuğrul’dan sonra en maliyetli dizilerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Dizi için platoya 3 sayar ve 2 şehir kurulurken inşaat masrafları ve oyuncu ücretleri de büyük bir bütçeye neden oluyor. Dizi işlerinde yeni bir yapım şirketi olan Akli Film daha öncesinde ekranlarda olan Hay Sultan dizisine çekmiş ve başarı elde etmişti.

Dizinin çalışmalarına 2017 yılında başlandığı belirtilirken aynı zamanda bu 3 yıl içerisinde 13 ay inşaat süreci bulunmaktadır. TRT1 sadece Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi için 7.500 metrekare kapalı platoda hazırlıklarına devam ederken 50 bin metrekarede açık plato kullanılıyor. Dizi için 5 bin kostüm tasarlanırken aynı zamanda 3.500 aksesuar ürün de çekimler için kullanılıyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi kaç sezon sözleşme imzaladı?


TRT1 ile 3 yıldır çalışma halinde olan yapımcı şirket dizi için TRT1 ile 33 bölüm yani 1 sezonluk garanti sözleşme imzaladığını belirtti. Dizinin 2021 yılında devam edip etmeyeceği ise 2021’in Şubat veya Mart ayında kesinleşecek.

Dizi için Sultan Alparslan’ın hayatı ve yaşanan olaylar göz önünde bulundurulurken dizinin 5 veya 6 sezon sürebileceği konuşulmakta.

Dizinin izlenmemesi durumunda ise zarar sadece Akli Film’de olmayacak. Reklam gelirlerinin karşılanabilmesi için devlet bütçesinden ücret alındığı için dizi eğer izlenmezse zarar eden devlet bütçesi ve Akli Film olacak.

 

 



Son Güncelleme: 05.10.2020 16:25
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Uyanış Büyük SelçukluKaç Sezon SürecekSözleşme
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