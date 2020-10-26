Uyanış Büyük Selçuklu Melikşah kimdir? Gerçek adı nedir? Buğra Gülsoy hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarında kısa bir süre önce yayınlanmaya başlayan ve izleyiciler tarafından ilgi gören Uyanış Büyük Selçuklu dizisi tarihi açıdan pek çok önemli olayı gözler önüne seriyor. Gerçek karakterlerin canlandırıldığı dizideki önemli isimler izleyiciler tarafından intenet üzerinde araştırılıyor. Son olarak Büyük Selçuklu Devleti için oldukça önemli bir hükümdar olan Melikşah ile ilgili araştırmalar yapılmaya başladı. Diğer yandan dizide bu karaktere hayat veren oyuncu da merak edilenler arasında yer aldı.

Uyanış Melikşah Kimdir?

Büyük Selçuklu Devleti’nin Sultanı olan Melikşah, tüm hayatı boyunca devletin bekası ve menfaati için çalışmıştır. Bizans sürekli olarak Melikşah’a suikast girişimlerinde bulunmuş onu ortadan kaldırmak istemiştir. Melikşah ailesine, çevresine ve sevdiklerine çok fazla önem vermiştir. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Melikşah’ı deneyimli oyuncucanlandırmaktadır.

Buğra Gülsoy Kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Melikşah karakterine hayat veren oyuncu Buğra Gülsoy 1982 senesinde doğmuştur. Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Gülsoy üniversite eğitimi sonrasında oyunculuk üzerine yoğunlaşmıştır. Birçok tiyatro oyununda yer alan başarılı oyuncu ilk defa Güneşi Gördüm filminde kamera karşısına geçmiştir. Burada oldukça başarılı bir performans gösteren Gülsoy daha sonra onlarca farklı yapımda yer almıştır. Aşağıdaki kısımda Buğra Gülsoy’un oyuncu kadrosunda yer aldığı diğer yapımlar yer almaktadır.