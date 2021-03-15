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Uyanış Büyük Selçuklu Melik Tekiş nasıl öldü?

TRT 1'in en fazla izlenen dizilerinden biri olan Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi yeni bölümünde bazı olaylar gerçekleşti. Melik Tekiş izleyiciler tarafından fazlaca merak edildi. Melik Tekiş hakkında tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Melik Tekiş'in hayatı...

15 Mart 2021 Pazartesi 21:51
Uyanış Büyük Selçuklu Melik Tekiş nasıl öldü?
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Tekiş nasıl öldü ?

I.Tutuş Alparslan’ın oğullarından biridir. Birinci Suriye Selçuklu Devleti Hükümdarı olan I.Tutuş, Melikşah tarafından 1079 tarihimde Şam kentine Selçuklu emiri olarak atandı. Fakat 1085 tarihinde Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu olan Süleyman Şah Antakya’yı ele geçirmiştir. Antakya’yı ele geçirdikten sonra tüm Suriye’ye sahip olmak isteyen Şah, Halep’i kuşattı. Halep’in valisi olan İbn-i Huteyti Tutuş’tan yardım etmesini istedi.  Selçukluların kumandanlarından biri olan Artuk Beyle birlikte 4 Haziran 1086’da Halep çevresinde Süleyman Şah ile çarpıştı. Süleyman Şah bu savaşta hayatını kaybetti. Bu sayede Halep’i alarak kendini Suriye’nin sultanı ilan etmiştir. I.Tutuş 1095 tarihinde de vefat etmiştir.

Karakteri canlandıran oyuncu kimdir?

Karakteri Atılgan Gümüş canlandırmaktadır.Atılgan Gümüş 3 Temmuz 1976’da Hatay’da doğmuştur. Oynadığı filmler ve diziler dışında Casablanca muzikalinin albümünde solistlik yapmıştır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 2008 tarihinde 12. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Tiyatro Kedi’nin Muzikaldeki Hayalet Oyunundaki başarısıyla yılın En Başarılı Muzikal ve Komedi Erkek Oyuncusu seçilmiştir. Atılgan Yedi Numara, Bıçak Sırtı, Benden Baba Olmaz, Havalimanı- İyi Uçuşlar,Yalancı romantik ,Papatyam, Birleşenen Gönüller, Dağ II, Kuruluş Osman Komutan ve Uyanış Büyük Selçuklu gibi dizi ve filmlerde oynamıştır.



Son Güncelleme: 15.03.2021 21:51
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Anahtar Kelimeler:
Uyanış Büyük SelçukluMelik Tekiş
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