Uyanış Büyük Selçuklu Melik Tapar öldü mü, ölecek mi? Ali Gözüşirin Uyanış Selçuklu dizisinden ayrılacak mı?

Uyanış Büyük Selçuklu adlı dizide Melikşah’ın veliahtı olan Melik Tapar ileride babasından sonra tahta oturacak olan kişidir. Ancak Melikşah’ın baş düşmanı olan Markus, Melikşah’ın soyunu yok etmek için yemin etmiştir ve Melik Tapar’ı öldürebilmek için planlar yapmıştır.

Tüm çabalarının ardından Melik Tapar’ı kalleşçe köşeye sıkıştıran Markus ve adamları Melik Tapar’ı ölesiye yaralarlar. Öldüğünü düşünen Markus ve adamları Melik Tapar’ı olduğu yerde bırakır ve giderler.

Abisini yaralı halde kardeşi Sencer bulur. Abisinin kolay kolay vazgeçmeyeceğini bilen Sencer onu kurtarmak için elinden geleni yapar. Melik Tapar’ın ölüp ölmeyeceği ise hala merak konusudur.

Bildiğiniz üzere severek izlediğimiz Uyanış Büyük Selçuklu dizisi gerçek bir tarihi hikayeyi yansıtmaktadır. Hikayenin içindeki birçok olay senaryo adına uydurma olsa da tarihte yer alan karakterlerin ne zamana kadar yaşayacağı bellidir. Bu nedenle de Melikşah ölmeden oğlu Melik Tapar’ın ölmeyeceğinin de farkındayız. Melik Tapar babasından sonra tahta geçecek olan isimdir. Bu da onun daha uzun süre ölmeyeceğinin göstergesidir. 15 Şubat’ta izleyeceğimiz bölümde Melik Tapar yaraları ölümcül olsa dahi kurtulacaktır.

Ali Gözüşirin diziden çıkıyor mu?

Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile tanıştığımız Ali Gözüşirin dahil olduğu Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde de oyunculuğu ile harikalar yaratıyor. Melik Tapar rolü ile çok sevdiğimiz Ali Gözüşirin’i, tarihi bir karakter olan Melik Tapar daha ölemeyeceği için uzun bir süre ekranlarımızda izlemeye devam edeceğiz.