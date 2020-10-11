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Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar kimdir? Ali Gözüşirin rol aldığı yapımlar ve biyografisi

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Melih Tapar kimdir ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Dizide Melih Tapar karakterini canlandıran Ali Gözüşirin hakkında bilgileri içeriğimizde derledik.

11 Ekim 2020 Pazar 21:08
Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar kimdir? Ali Gözüşirin rol aldığı yapımlar ve biyografisi
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TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu, güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Dizide dikkatleri toplayan karakterlerden biri olan Melih Tapar ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Melih Tapar, Melihşah ve Tacettin Seferiye hatunun oğludur. Aynı zamanda Sencer ile babadan kardeş olan Tapar’ın uzun süre bu durumdan haberi olmayacaktır.

Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar kimdir?


Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Melih Tapar karakterine Ali Gözüşirin hayat vermektedir. 1995 yılında İstanbul’da doğan oyuncu aslen Trabzonludur. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümü mezunudur.

Ali Gözüşirin oyunculuk kariyerine Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile başlamıştır. Daha sonra Her Yerde Sen dizisinde de rol alan oyuncu, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Melih Tapar karakterini canlandırıyor.



Son Güncelleme: 11.10.2020 21:08
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Anahtar Kelimeler:
TRT1UyanışMelih Tapar
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