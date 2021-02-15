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Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar kimdir? Ali Gözüşirin kimdir, nereli yaşı kaç?

Gündemi bir süredir meşgul eden Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar kimdir? Ali Gözüşirin kimdir, nereli yaşı kaç? haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 15.02.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

15 Şubat 2021 Pazartesi 19:31
Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar kimdir? Ali Gözüşirin kimdir, nereli yaşı kaç?
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TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu, güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Dizide dikkatleri toplayan karakterlerden biri olan Melih Tapar ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Melih Tapar, Melihşah ve Tacettin Seferiye hatunun oğludur. Aynı zamanda Sencer ile babadan kardeş olan Tapar’ın uzun süre bu durumdan haberi olmayacaktır.

Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar kimdir?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Melih Tapar karakterine Ali Gözüşirin hayat vermektedir. 1995 yılında İstanbul’da doğan oyuncu aslen Trabzonludur. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümü mezunudur.

Ali Gözüşirin oyunculuk kariyerine Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile başlamıştır. Daha sonra Her Yerde Sen dizisinde de rol alan oyuncu, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Melih Tapar karakterini canlandırıyor.



Son Güncelleme: 15.02.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Melih TaparUyanışTRT1
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